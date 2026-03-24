Книгу «Россия и Беларусь. История многовекового братства» представили на выставке-ярмарке в Минске

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. Бедренная кость и бивень мамонта – какие уникальные экспонаты представлены в музее средней школы № 19 Минска

Белорусская столица вновь стала центром притяжения для литераторов, издателей и, конечно, читателей. В Минске прошла XXXIII Минская международная книжная выставка-ярмарка. Более 500 экспонатов, более 20 стран-участниц и тысячи квадратных метров печатного слова. Главное событие книгоиздательской отрасли Беларуси прошло под знаком 35-летия СНГ и Года белорусской женщины.

Масштабную экспозицию приготовил Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы. Их стенд называется «Книги из России. Москва книжная». На нем представлено более 200 печатных изданий – детская литература, юбилейная, новинки. Центральное место занимают книги, посвященные исторической связи двух народов.