Книгу «Россия и Беларусь. История многовекового братства» представили на выставке-ярмарке в Минске
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
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Белорусская столица вновь стала центром притяжения для литераторов, издателей и, конечно, читателей. В Минске прошла XXXIII Минская международная книжная выставка-ярмарка. Более 500 экспонатов, более 20 стран-участниц и тысячи квадратных метров печатного слова. Главное событие книгоиздательской отрасли Беларуси прошло под знаком 35-летия СНГ и Года белорусской женщины.
Масштабную экспозицию приготовил Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы. Их стенд называется «Книги из России. Москва книжная». На нем представлено более 200 печатных изданий – детская литература, юбилейная, новинки. Центральное место занимают книги, посвященные исторической связи двух народов.
Алина Шестова, представитель экспозиции «Книги из России. Москва книжная»:
Каждый год, каждую ярмарку мы привозим книги. Была представлена книга «Россия и Беларусь. История многовекового братства». Роман Багров сам ее презентовал – это директор издательства «Планета», где она была напечатана. Книга очень интересная. Собраны все архивы. Архивная полностью она, исторически все данные точны.
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