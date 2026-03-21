Каждый стенд – отдельная вселенная! Чем удивляет гостей XXXIII Минская книжная выставка-ярмарка?

Совершить литературное путешествие сквозь эпохи и континенты не покидая столицы. Такую возможность дарит XXXIII Международная книжная выставка-ярмарка, которая продолжает работу в Минске. Более полутысячи экспонентов, представители 23 стран – от ближнего зарубежья до стран Востока. Каждый стенд здесь – отдельная вселенная, а каждая книга – ключ к новым смыслам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На площадке форума переплетаются языки и культуры, соседствуют классика и современные авторы, оживают забытые истории и рождаются новые идеи. Чем сегодня удивляет книжный форум – в материале Алины Мычко.

От древних фолиантов до современных бестселлеров. Здесь каждый найдет книгу, которая станет не просто приобретением, а настоящим открытием. Жемчужина экспозиции – величественная «Брестская Библия». Ее факсимильная копия воссоздана с поразительной, буквально ювелирной точностью: каждая деталь, каждый штрих перенесены на бумагу так, будто перед вами оригинал многовековой давности. Еще один уникальный экспонат – 22-томное собрание книг Франциска Скорины.

Надежда Кирченко, ведущий методист сектора организации книжных выставок отдела галерейно-выставочной деятельности Национальной библиотеки Беларуси:

Среди них представлено издание «Малая падарожная кнiжка». Состояло из 22 книг – молитв на все случаи жизни. Потому что, отправляясь в путешествие, путешествие было длительным, на лошадях, можно было родить ребенка, жениться, умереть, пережить несколько Великих постов, рождественские, пасхальные и так далее. Поэтому молитвы были нужны.

Сегодня на форуме все внимание – гостям из России. Издатели привезли сотни новинок: историческая проза, научные, художественные бестселлеры, детские книги. И среди этого многообразия впервые опубликованные переводы всемирно известной классики. И уникальные дореволюционные тексты сказок с аутентичными гравюрами, которые раньше можно было увидеть разве что в музейных архивах.

Инна Юхта, директор издательства (Россия):

Это сказки русского народа, изданные еще до революции в 1894 году. Пользуются огромной популярностью, поскольку сейчас большой интерес проявлен к русской сказке, к русской книге. И на это был нацелен наш проект. Мы очень долго его искали и очень рады, что смогли его осуществить. Это пятитомное издание, которое сохранило русскую культуру, традицию и истоки русского народа.

А вот еще одна фишка российского стенда. Одно из издательств привезло в Минск прибор для диагностики ауры. Без колдовства, подчеркивают авторы идеи: это научный метод. Профессиональные психологи проводят тестирование, а затем рекомендуют посетителю книги, которые помогут ему лучше понять себя. XXXIII Минская международная книжная выставка-ярмарка продолжает работу в столице Выставка пользуется огромным интересом. За первые три дня ее посетили более 38 тысяч человек. Организаторы ожидают, что по итогам работы книжного форума эта цифра обновит исторический рекорд и превысит 80 тысяч.