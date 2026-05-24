День славянской письменности и культуры отмечают в Беларуси

Все народы, которые пользуются кириллическим алфавитом, отмечают День славянской письменности и культуры. Дата 24 мая выбрана не случайно – в этот день православная церковь чтит память святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, просветителей и проповедников христианства. Эти святые составили славянскую азбуку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До появления кириллицы сложные тексты на белорусских землях изучали в основном на греческом. Кирилл и Мефодий адаптировали важнейшие труды для широких масс. Использование родной речи стерло границы. Письменное слово стало фундаментом, на котором выстроились прочные культурные связи всего славянского мира.

Галина Киреева, ведущий библиограф научно-исследовательского отдела книговедения Национальной библиотеки Беларуси:

Заслуга их в том, что они первыми стали переводить книги на славянский язык, единый тогда был славянский язык, и, конечно же, вот именно церкви такие, в основном литургические, конечно, книги, богословские. Язык, будем говорить, народный, поэтому его понимала большая часть населения. Ну, и славянский, потом становится церковнославянским, который был как бы единым таким языком.

Долгое время каждое такое издание стоило целое состояние. Сохранилось чуть больше 30 рукописей. Настоящий прорыв произошел с появлением печатного станка. Книги изменили формат, стали компактными. Благодаря этому язык смог распространиться повсеместно и сохранить общую историческую память.