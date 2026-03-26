В Минске презентовали книгу о малоизвестных страницах истории Победы

В Минске представили уникальное издание – книгу «Операция «Багратион». Итоги. Уроки. Дорогами Победы». Она стала важной вехой в осмыслении событий Великой Отечественной войны и триумфа советской стратегии. Книга раскрывает новые детали освобождения Беларуси и Европы, опираясь на сухие цифры, неоспоримые факты и секретные архивные материалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое значение имеет публикация подлинной переписки Сталина с Черчиллем и Рузвельтом: читателям впервые доступны не только оригинальные ответы союзников, но и правки, внесенные советским лидером. Эти документы позволяют увидеть «изнутри» закулисье большой политики – как в условиях интриг и сложных дипломатических игр удалось выстоять и добиться сокрушительной Победы.

Анжелика Курчак, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Сейчас очень много говорят об этой информации, но такое крупное, такое предельно требовательное издание к событиям тех лет, я думаю, что оно впервые опубликовано и собрано уникальные материалы, в том числе, что касается переписки высших должностных лиц, руководителей стран-участников конфликта Второй мировой войны. Поэтому я думаю, что, безусловно, будет всем интересно изучить эти материалы.

Наталья Голубева, автор книги:

Мы старались не повторить, мы хотели сказать то, что еще не звучало. И мы хотели дополнить, акцент сделать на уроке. Мы всегда должны быть бдительны.

Издание содержит подробный анализ сотрудничества отдельных европейских стран и наемных формирований с нацистской Германией: в книге прослежена хронология предательств и соглашений с нацистами начиная с 1933 года. Книга вызвала большой интерес – весь первый тираж раскупили всего за три дня.