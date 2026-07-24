«Искусство книги» – в Минске выбрали лучшие издательские проекты стран СНГ

Денис Езерский, заместитель министра информации Беларуси:

Сегодня и книгораспространители, и книгопроизводители ищут новые формы для того, чтобы в этом современном мире они были конкурентоспособными прежде всего с цифрой, с цифровизацией. Мы видим сегодня, что молодежь уходит в цифру, авторы сегодня уходят в цифру. И задача – сохранить интерес к книге. И появляются новые технологии, появляются новые элементы маркетинга сегодня, новые формы подачи информации, это все тоже находит свое отражение в том числе и в производстве книжной продукции.