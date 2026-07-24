«Искусство книги» – в Минске выбрали лучшие издательские проекты стран СНГ
В Минске завершился экспертный отбор лучших издательских проектов стран СНГ, где международное жюри оценило уникальные полиграфические новинки, объединившие современные технологии и традиции оформления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На суд жюри предстало 64 издания из 6 стран Содружества. Заседание экспертов уже 23-го Международного конкурса «Искусство книги» прошло в Национальной библиотеке. Это масштабное событие приурочено к знаковой дате – 35-летию СНГ.
Денис Езерский, заместитель министра информации Беларуси:
Сегодня и книгораспространители, и книгопроизводители ищут новые формы для того, чтобы в этом современном мире они были конкурентоспособными прежде всего с цифрой, с цифровизацией. Мы видим сегодня, что молодежь уходит в цифру, авторы сегодня уходят в цифру. И задача – сохранить интерес к книге. И появляются новые технологии, появляются новые элементы маркетинга сегодня, новые формы подачи информации, это все тоже находит свое отражение в том числе и в производстве книжной продукции.
Лауреатов определяют в 9 ключевых номинациях: «Содружество», «Моя страна», «Диалог культур», «Книга для детей и юношества», «Арт-книга», «Искусство иллюстрации», «Отпечатано в Содружестве», «Победа» и «Гран-при».
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