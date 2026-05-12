В Минске презентовали новое страновое издание из четырех книг

Продвижение правды о Беларуси. В Минске состоялась презентация книг, посвященных главным вехам истории и достижениям нашей страны. В издании четыре тома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они наполнены яркими иллюстрациями и архивными документами, которые оживляют историю и позволяют совершить интерактивное путешествие по самым живописным и технологичным уголкам страны. В новом страновом издании отображены не только события прошлого, но и все то, чем мы гордимся сегодня. Отдельная книга посвящена теме геноцида белорусского народа. Четырехтомник максимально адаптирован для восприятия иностранцами. Тексты изданий содержат перевод – параллельную колонку на английском языке.

Игорь Секрета, заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Идея зародилась в Министерстве иностранных дел, была с большим интересом подхвачена Министерством информации, подключились хорошие специалисты. Очень хороший, доступный формат: не перегружено фактами, очень хорошо проиллюстрирована. Очень приятное издание для того, чтобы не только прочитать и пополнить свои знания, но и подарить тем людям, которые действительно интересуются нашей страной.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Коллектив авторов, который готовил это издание, стремился показать историю белорусской государственности именно как историю белорусской субъектности. Мы понимали, что государственность и история невозможны без людей, которые создавали эту государственность, поэтому знаковые персонажи, которые были демиургами различных форм белорусской государственности, здесь присутствуют.

Самой популярной книгой из издания стал том, посвященный теме геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войне. В ней собраны ранее не публиковавшиеся факты, взятые из секретных уголовных дел и архивных материалов.