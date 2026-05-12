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В Минске презентовали новое страновое издание из четырех книг

12 мая 2026 14:18
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Продвижение правды о Беларуси. В Минске состоялась презентация книг, посвященных главным вехам истории и достижениям нашей страны. В издании четыре тома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске презентовали новое страновое издание из четырех книг-2

Они наполнены яркими иллюстрациями и архивными документами, которые оживляют историю и позволяют совершить интерактивное путешествие по самым живописным и технологичным уголкам страны. В новом страновом издании отображены не только события прошлого, но и все то, чем мы гордимся сегодня. Отдельная книга посвящена теме геноцида белорусского народа. Четырехтомник максимально адаптирован для восприятия иностранцами. Тексты изданий содержат перевод – параллельную колонку на английском языке.

В Минске презентовали новое страновое издание из четырех книг-4

Игорь Секрета, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Идея зародилась в Министерстве иностранных дел, была с большим интересом подхвачена Министерством информации, подключились хорошие специалисты. Очень хороший, доступный формат: не перегружено фактами, очень хорошо проиллюстрирована. Очень приятное издание для того, чтобы не только прочитать и пополнить свои знания, но и подарить тем людям, которые действительно интересуются нашей страной.

В Минске презентовали новое страновое издание из четырех книг-6

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Коллектив авторов, который готовил это издание, стремился показать историю белорусской государственности именно как историю белорусской субъектности. Мы понимали, что государственность и история невозможны без людей, которые создавали эту государственность, поэтому знаковые персонажи, которые были демиургами различных форм белорусской государственности, здесь присутствуют.

В Минске презентовали новое страновое издание из четырех книг-8

Самой популярной книгой из издания стал том, посвященный теме геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войне. В ней собраны ранее не публиковавшиеся факты, взятые из секретных уголовных дел и архивных материалов.

В Минске презентовали новое страновое издание из четырех книг-10

Дмитрий Януш, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Беларуси:
Значительное внимание уделено в новом издании сожженным деревням, депортации населения за пределы Советского Союза. Оценены экономические и иные последствия этого явления для белорусского государства. Приводится та самая актуальная статистика по самым значимым позициям.

Представительское издание из четырех книг подготовлено в соответствии с решением Республиканского Совета по исторической политике при Администрации Президента и при поддержке Министерства информации. Отметим, книги уже доступны в торговой сети.

# Игорь Марзалюк # Книги

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