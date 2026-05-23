Алмазу знаний скоро 20 лет! Что интересного таит в себе Национальная библиотека?

Алмаз знаний украшает столицу уже почти 20 лет. Его высота – 74 метра, вес – 115 тысяч тонн. Но что скрывается за этим ярким фасадом? Давайте узнаем.

Людмила Комаровская, заведующий экскурсионно-методическим отделом Национальной библиотеки Беларуси:

Уже на подходе к библиотеке наших туристов встречает памятник Франциска Скорины. А входят они через портал, который выполнен в форме развернутой книги. Внутри также уникальное художественное оформление: по кольцевым коридорам у нас располагаются 33 работы белорусских авторов, а внутри мы с вами можем увидеть панно, которые посвящено всем областям Беларуси. Экскурсии по библиотеке начались с первых дней открытия здания – 16 июня 2006 года. Попасть внутрь хотели все, и зеркальная сокровищница распахнула свои двери.

Людмила Комаровская:

Вообще экскурсии до сих пор, вот 20 лет мы празднуем, очень популярны. Самые популярные места – это обзорная площадка и музей книги. На сегодняшний день в библиотеке проводятся более 30 видов экскурсий. Проводим их на русском, белорусском, английском и немецком. У нас есть экскурсии специально для учащихся, с элементами урока. Ожившие книги с дополненной реальностью. Мы используем гаджеты и показываем, как могут иллюстрации оживать. Национальное достояние и жемчужина библиотеки – «Библия Франциска Скорины».