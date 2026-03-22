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XXXIII Минская международная книжная выставка-ярмарка завершает работу в столице

22 марта 2026 08:40
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Последняя возможность посетить крупнейший литературный форум страны. Сегодня, 22 марта, в Минске завершит работу XXXIII Международная книжная выставка-ярмарка, которая объединила на своей площадке писателей, издателей и читателей из 23 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2026 году выставка может побить сразу несколько рекордов.

XXXIII Минская международная книжная выставка-ярмарка завершает работу в столице-2

Продолжительность форума впервые составила шесть дней. Число экспонентов превысило полтысячи, а общее количество посетителей ожидают более 80 тысяч человек. Это должен стать обновленный рекорд прошлого года. В 2026 году книжный форум посвятили 35-летию СНГ. Также особое внимание уделено стенду Белорусского союза женщин в Год белорусской женщины.

Каждый стенд – отдельная вселенная! Чем удивляет гостей XXXIII Минская книжная выставка-ярмарка?

XXXIII Минская международная книжная выставка-ярмарка завершает работу в столице-4

– Хорошая литература для детей, много изданий интересных, хорошо представлены, проиллюстрированы.

Тамара Кощево, член Белорусского союза музыкальных деятелей:
Вельмi добра, што гэта выстава проходзiць у нас. Яна дапамагае не згубиць цiкавасць да кнiгi, каб чыталi моладзь, дзецi. И я учора так вось прайшлася, столькi многа новых книг. Ёсць вялiкi-вялiкi выбар.

У всех, кто еще не успел окунуться в удивительную атмосферу литературы, есть возможность сделать это сегодня до 19 часов. Выставка-ярмарка расположилась на проспекте Победителей. Вход – свободный.

# Выставка # Книги # Тамара Кощево

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