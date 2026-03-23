Рекорд 2025 года побит! Минскую международную книжную выставку-ярмарку посетили более 80 тыс. человек

Более 80 тысяч человек, а это сравнимо с населением, например, Полоцка, посетили Минскую международную книжную выставку-ярмарку. Таким образом, рекорд 2025 года побит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 80 тысяч человек, а это сравнимо с населением, например, Полоцка, посетили Минскую международную книжную выставку-ярмарку. Таким образом, рекорд 2025 года побит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При этом 36% из числа гостей наслаждались новинками литературы на этой площадке уже не в первый раз. Такими данными поделились социологи Национальной академии наук Беларуси.
Опрос подтвердил, популярность печатного слова в нашей стране высока. Так, около трети респондентов пришли на книжную выставку впервые. А для почти 40% экспозиция непременно в ежегодном календаре важных событий. Что касается читательских предпочтений, то женщины чаще всего называют художественную литературу. В то время как мужчины в большей степени склонны обращаться к истории и публицистике.
Александр Посталовский, заместитель директора по научной работе Института социологии НАН Беларуси:
Институт социологии Национальной академии наук Беларуси уже четвертый раз в рамках сотрудничества с Министерством информации Республики Беларусь проводит исследования читательских предпочтений и общих тенденций книгопотребления со стороны посетителей книжной выставки-ярмарки. Мы видим то, что книжная выставка-ярмарка позиционируется не просто как отдельная локация, где демонстрируется исключительно книжное издание, но также респонденты отмечают, что им нравится именно социокультурная часть программы книжной выставки-ярмарки. Рост по сравнению с предыдущим годом составил более 10%. То есть порядка 30% приходят на выставку-ярмарку, чтобы погрузиться в атмосферу, ознакомиться с программой, возможность встретиться с авторами.
Помимо рекорда по числу посетителей, на Минской международной книжной выставке-ярмарке установлен еще один – впервые форум длился шесть дней. Участвовали более 500 представителей из 23 стран. Центральной темой стало 35-летие СНГ. Также в Год белорусской женщины повышенное внимание было к стенду Белорусского союза женщин.