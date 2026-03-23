Рекорд 2025 года побит! Минскую международную книжную выставку-ярмарку посетили более 80 тыс. человек

Более 80 тысяч человек, а это сравнимо с населением, например, Полоцка, посетили Минскую международную книжную выставку-ярмарку. Таким образом, рекорд 2025 года побит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом 36% из числа гостей наслаждались новинками литературы на этой площадке уже не в первый раз. Такими данными поделились социологи Национальной академии наук Беларуси.

Опрос подтвердил, популярность печатного слова в нашей стране высока. Так, около трети респондентов пришли на книжную выставку впервые. А для почти 40% экспозиция непременно в ежегодном календаре важных событий. Что касается читательских предпочтений, то женщины чаще всего называют художественную литературу. В то время как мужчины в большей степени склонны обращаться к истории и публицистике.