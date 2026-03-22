Как литература помогает укрепить связи в СНГ. Побывали на международной книжной выставке в Минске

В Минске прошла международная книжная выставка. В белорусскою столицу приехали авторы и издатели более чем из 20 стран. Но в центре внимания – гости из Содружества Независимых Государств, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Печатное слово в СНГ сегодня – это не просто литература, а культурный мост. Перечитывая классиков, мы находим общие ценности и становимся ближе друг к другу в духовном плане. А это многое решает. Не зря же в 90-е Запад начал именно с этого. Через их культуру (кино, литературу, образование, даже рекламу) навязывал нам определенные стереотипы. Это никуда не ушло, но мы стали другими. Стали больше понимать себя: кто мы, откуда и куда идем. Часто ответы на эти вопросы и кроются на страницах книг. Главное, чаще к ним обращаться. Книжная выставка – это как раз хороший повод для этого. Литература никогда не исчезнет, как видеоролики в соцсетях – Перцов.

Таджикское слово зазвучало и на белорусском. Эта книга – настоящий бестселлер, который может найти отклик и у нас. Все-таки история общая, как и многие ценности и нарративы.

А это уже классика таджикской культуры – «Шахнаме». По инициативе Эмомали Рахмона в Таджикистане эту книгу дарят каждой семье, чтобы не забыть свои корни и историю.

Какой мы ни возьмем язык и век, всегда стремился к знанию человек.

Книга – бесконечный источник мудрости и до сих пор лучший подарок. На выставке таких открытий множество. К примеру, роман-эпопея «Путь Абая» – настоящая энциклопедия казахской жизни, как для нас «Новая земля». Переведена на белорусский, чтобы наши народы стали еще ближе, и в культурном плане тоже.

Али Нургазин, представитель стенда Казахстана:

Абай очень много писал о любви к Родине. У тех же Купалы и Коласа можно найти тоже схожее стихотворение. И тем наша поэзия между Беларусью и Казахстаном схожая.

В этом году центральной темой книжного форума стало 35-летие Содружества Независимых Государств. Особое внимание уделили проектам, которые объединяют писателей и переводчиков из этих стран.

Элла Маркевич, корреспондент:

За 35 лет в Содружестве мы научились не просто жить рядом, а читать друг друга в оригинале и, если потребуется, в переводе. Купала, Колас, Богданович. Белорусские классики зазвучали на всех языках СНГ. Перевод филигранный, здесь сохранен авторский стиль. Что самое главное, смыслы, которые вкладывались в поэтические строки, которые до сих пор отзываются в сердцах и умах миллионов читателей от Минска до Ташкента. Именно здесь, на ярмарке, читается, что книга остается прочным мостом между нашими народами, а культурные связи за эти годы стали только крепче.