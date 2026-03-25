Гран-при национального конкурса «Искусство книги». Пообщались с авторами издания «Время выбрало»

Подведены итоги 65-го национального конкурса «Искусство книги». Гран-при «Триумф» получило издание «Время выбрало».
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – авторы проекта и книги Ольга Ануфриева, директор и главный редактор издательского дома «Звезда» и Максим Осипов, журналист издательского дома «Беларусь сегодня».
Юрий Царев, ведущий:
Что вы почувствовали, когда вам дали такой замечательный приз, Гран-при, выше этого уже ничего не существует.
Ольга Ануфриева, директор – главный редактор издательского дома «Звязда»:
Конечно, эмоции переполняли в тот момент, даже спустя несколько дней все равно чувствуется это волнение, когда ты выходишь на сцену и получаешь главную премию. Для нас, издателей, этот конкурс – это своего рода экзамен, который мы сдаем за год нашей работы. И, конечно, когда этот экзамен на самую высшую отметку сдан, это окрыляет.
На самом деле это очень-очень приятно. Чувствовать себя первым всегда здорово. Как раз таки, когда у нас появился институт президентства, мы взяли этот период и на примере центральной периодики того периода проследили, просмотрели, как развивалась страна. Вот именно этот путь, скажем так, от находящейся страны на краю пропасти до страны, которая сегодня может гордиться статусом атомной космической державы, гарантом и донором стабильности и миротворчества. Все пути и этапы становления мы рассмотрели и ключевую роль института президентства во всей работе отразили. Ну и что самое важное, в книге, как я всегда говорю, мы, журналисты, понимаем, есть субъективизм. Здесь его нет. Поскольку мы работали с публикациями наших коллег, мы их изучили – в основе лежит то, чем жила страна того периода.
Победителей национального конкурса «Искусство книги» чествовали на Международной книжной выставке
Юрий Царев:
Когда готовили этот проект, с какими трудностями столкнулись?
Максим Осипов, журналист издательского дома «Беларусь сегодня»:
Трудности с объемом и трудности с охватом тем. Это, пожалуй, самое главное. Эта книга представляет собой своего рода крайне спрессованную таблетку для памяти нынешних и будущих поколений, которая состоит из примерно 20 тысяч экземпляров газет. В первые разы, конечно, это ощущение погруженности, причем во время, в котором мы жили.
Мы помним, но, к счастью, человеческая память так устроена, что плохое все-таки забывается как-то быстро, освобождает психику. С точки зрения человечества это хороший знак. А вот с точки зрения политики не очень, потому что забывая плохое, часто люди начинают не очень адекватно оценивать настоящее. Воспринимать как само собой разумеющееся, обращать внимание на мелочи, которые в принципе не достойны какого-то внимания, а тем более расстройства. Искать перемены там, где они не нужны. Опрометчивое решение принимать там, где надо просто подумать, вспомнить, как было раньше.
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