Гран-при национального конкурса «Искусство книги». Пообщались с авторами издания «Время выбрало»

Юрий Царев, ведущий:

Что вы почувствовали, когда вам дали такой замечательный приз, Гран-при, выше этого уже ничего не существует.

Ольга Ануфриева, директор – главный редактор издательского дома «Звязда»:

Конечно, эмоции переполняли в тот момент, даже спустя несколько дней все равно чувствуется это волнение, когда ты выходишь на сцену и получаешь главную премию. Для нас, издателей, этот конкурс – это своего рода экзамен, который мы сдаем за год нашей работы. И, конечно, когда этот экзамен на самую высшую отметку сдан, это окрыляет.

На самом деле это очень-очень приятно. Чувствовать себя первым всегда здорово. Как раз таки, когда у нас появился институт президентства, мы взяли этот период и на примере центральной периодики того периода проследили, просмотрели, как развивалась страна. Вот именно этот путь, скажем так, от находящейся страны на краю пропасти до страны, которая сегодня может гордиться статусом атомной космической державы, гарантом и донором стабильности и миротворчества. Все пути и этапы становления мы рассмотрели и ключевую роль института президентства во всей работе отразили. Ну и что самое важное, в книге, как я всегда говорю, мы, журналисты, понимаем, есть субъективизм. Здесь его нет. Поскольку мы работали с публикациями наших коллег, мы их изучили – в основе лежит то, чем жила страна того периода.