Прямой эфир

Казаков: там, на Западе, цифровой концлагерь

11 июля 2025 20:00
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер» Кирилл Казаков. Обсудим самые актуальные темы. 

Казаков: там, на Западе, цифровой концлагерь -2

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»: 
Там цифровой концлагерь. Президент хорошо сказал 1 июля, выступая во Дворце Республики: фашистский гитлеровский Евросоюз. Гитлеровский Евросоюз – два совмещенных понятия из разных времен. Если кто-то задумывается, что это не так... Сколько стран воевало с Советским Союзом? Ну, около 50. Сколько стран сейчас воюют с Россией в Украине? Приблизительно 100.

Григорий Азаренок, СТВ: 
Вы можете себе представить, чтобы какое-то СМИ, хоть одно на Западе сейчас, которое находится в публичном пространстве, взяло бы и сказало: что-то у нас нет каких-то фактов и подтверждений, что Россия собирается нападать на Европу, на Прибалтику. Вот это возможно?

Кирилл Казаков:
Нет.

Григорий Азаренок: 
Потому что все в одну дуду.

Кирилл Казаков:
«Посмотрите на Путина. Он же точно хочет напасть. И Лукашенко хочет напасть. Вы не верите в это? Значит, вы не с нами».

Григорий Азаренок: 
Хоть одна какая-нибудь газета. Я не имею в виду какую-нибудь нишевую партийную газету «Альтернативы для Германии». А то, что читают в мире. The New York Times, глобалистские основные, The Economist, Bild, Politico, The Times. И какая-нибудь одна из них написала: вообще у нас фактов нет, что Путин хочет напасть на Европу. Это невозможно просто.

Кирилл Казаков:
Конечно, нет, потому что они «свободны». Они настолько свободны, что они могут выбирать только одну точку зрения, понимаешь? А все остальные точки зрения антицивилизованные, они настроены на то, чтобы разрушить наши ценности.

# Международная политика # Кирилл Казаков # Григорий Азаренок

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