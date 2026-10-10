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Новости по тегу #Кинофестиваль «Листопад» в Минске

XXXII Минский международный кинофестиваль «Лістапад» пройдет с 30 октября по 6 ноября
10 октября 2026 07:48

XXXII Минский международный кинофестиваль «Лістапад» пройдет с 30 октября по 6 ноября

Телеканал СТВ первым получил награду от Конфедерации Союзов кинематографистов СНГ
12 ноября 2025 07:35

Телеканал СТВ первым получил награду от Конфедерации Союзов кинематографистов СНГ

«Лістапад-2025» прошёл в Минске. Узнали, как оценивали картины национального конкурса
08 ноября 2025 14:20

«Лістапад-2025» прошёл в Минске. Узнали, как оценивали картины национального конкурса

Завершился XXXI Минский международный кинофестиваль «Лістапад»
08 ноября 2025 09:03

Завершился XXXI Минский международный кинофестиваль «Лістапад»

Международный кинофестиваль «Лістапад» завершается в Минске
07 ноября 2025 11:45

Международный кинофестиваль «Лістапад» завершается в Минске

Фильм о Никите Михалкове показали на фестивале «Лістапад»
06 ноября 2025 18:19

Фильм о Никите Михалкове показали на фестивале «Лістапад»

Режиссёр Дмитрий Астрахан провел мастер-класс для студентов Института культуры
06 ноября 2025 07:13

Режиссёр Дмитрий Астрахан провел мастер-класс для студентов Института культуры

Творческая встреча с Кареном Шахназаровым прошла в Минске
05 ноября 2025 17:37

Творческая встреча с Кареном Шахназаровым прошла в Минске

Фестиваль «Лістапад»: режиссёр из Италии провёл мастер-класс в Академии искусств
05 ноября 2025 06:40

Фестиваль «Лістапад»: режиссёр из Италии провёл мастер-класс в Академии искусств

Роль кино в формировании общего культурного пространства СНГ обсудили в Минске
03 ноября 2025 13:42

Роль кино в формировании общего культурного пространства СНГ обсудили в Минске

День кинематографии Италии – социальную драму «Всеобщая гармония» представили в Минске
03 ноября 2025 07:34

День кинематографии Италии – социальную драму «Всеобщая гармония» представили в Минске

Встреча с вьетнамским режиссёром прошла на «Беларусьфильме» в рамках кинофестиваля «Лістапад»
02 ноября 2025 13:47

Встреча с вьетнамским режиссёром прошла на «Беларусьфильме» в рамках кинофестиваля «Лістапад»