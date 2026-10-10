Новости по тегу #Кинофестиваль «Листопад» в Минске

В этот раз он пройдет под девизом «СМОТРИ. ЖИВИ. ЦЕНИ.». Организаторы предлагают зрителям не просто оценивать картинку, а сопереживать героям и глубже включаться в киноистории.
«Мы единогласно приняли решение, что и тема, и реализация, и качество исполнения на таком уровне, что мы можем отметить нашей международной конфедерацией стран СНГ», – сказал Евгений Арендаревич.
В гостях у «Нового утра» те, кто оценивал главные белорусские кинопремьеры этого года.
Фильм «Охотник» режиссера Заура Цогоева получил Гран-при кинофорума.
В столичном кинотеатре «Москва» идут последние приготовления к торжественной церемонии. Красная дорожка готова встретить самых дорогих гостей из более чем 40 стран.
Кинофестиваль «Лістапад» приближается к завершению, но последний аккорд еще впереди.
Молодым коллегам заслуженный деятель искусств дал совет: уже во время учебы постараться создать вокруг себя команду.
Карен Георгиевич откровенно раскрыл поклонникам тайны закулисья и поделился предысториями некоторых сцен своих фильмов.
«Лiстапад» – это место встречи режиссеров, актеров, кинокритиков и всех, кто просто любит кино.
Тему обсуждали во время круглого стола, который организовали в рамках кинофестиваля «Лістапад».
В зале – аншлаг. Картину, которую презентовали более чем в 100 странах, оценил и белорусский зритель.
На мастер-класс с Май Тху Хуэйен пришли более сотни профессионалов: от ветеранов студии до студентов.
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