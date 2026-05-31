Час пик без пробок – как ГАИ планирует разгрузить дороги Минска?

Вы же тоже стали чаще жаловаться на пробки? А как не жаловаться, если день через день отчеты в Telegram-каналах: в Минске 7-балльные, 9-балльные пробки. Все это откладывается, откладывается на подкорки, рассказали в программе «Суровый взгляд» на СТВ. Тем более, что во всех прогрессивных городах-мегаполисах пробки есть. Да даже на Эвересте пробки есть. А мы что, хуже?

Алена Сырова, СТВ:

Но давайте разбираться, не кажется ли мне. Сама я в себе засомневалась, потому что, когда решила проэкспериментировать для программы, результат меня не впечатлил. Итак, 18:16. Коммунистическая, 6 – здание телецентра, хорошо узнаваемое вам. Это моя точка «А». Сегодня я освободилась довольно рано. Поэтому через непродолжительный период времени планирую оказаться на выезде из Минска по Логойскому направлению. Ваши ставки. Как быстро я это смогу сделать? Во вторник вечером встряну ли я в какую-нибудь пробку или какой-нибудь затор? Засекаем. Смотрите, 7 километров я ехала 31 минуту.

Алена Сырова:

Я совершенно точно знаю, что бывает и иначе. Приходится постоять на кольцевой, например. Где-то ремонт, где-то ДТП. Понятно, что всем нам хочется побыстрее добраться из пункта «А» в пункт «Б», но с учетом того, что жизнь наша стала плотнее, я не только про Минск сейчас говорю – жалуются на плотный трафик и в Бресте, и в Витебске. Логично. Сколько машин в вашей семье? Надо что-то делать. Для начала изучить матчасть и не бросаться озвученными словами. А мы рады послушать и вникнуть в детали.

Пробки – это вечный сюжет для кино. Герои стоят, нервничают, опаздывают. Смешно, если смотреть со стороны, но когда сам сидишь в машине и ждешь зеленый – уже не до веселья. Сразу важное уточнение. То, что мы в быту называем пробками, в ГАИ официально называют заторами и заторовыми ситуациями. Пробка – это когда движение полностью остановлено на продолжительное время. А то, с чем мы сталкиваемся каждый день в часы пик, – это именно заторы. Плотный поток, который замедляется, но продолжает двигаться. Разница принципиальная, и мы будем говорить именно о ней. Теперь о масштабе. Чаще всего мы слышим про Минск, но проблема заторов касается всей страны. Просто в столице она заметнее всего.

Диана Головач, корреспондент:

Знаете, сколько времени в среднем водитель в мире проводит в пробках? По данным исследований за 2025-й, в Стамбуле это 118 часов, в Чикаго – 112, в Лондоне – 101, в Париже – 97. Ежегодные экономические потери Европы от пробок оцениваются в 5 миллиардов евро в год. У нас, конечно, масштаб другой. Но это не значит, что проблемы нет совсем. Только в Минске зарегистрировано более 820 тысяч автомобилей. И это без учета гостей столицы и жителей пригородов, которые каждое утро едут на работу. Одна из самых напряженных точек – Минская кольцевая.

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

В часы пик МКАД имеют наиболее критическую загрузку. Это касается в основном развязок, где уже возникают проблемы с разъездом транспорта. Но мы не остаемся не у дел. Совместно со всеми заинтересованными службами принимается решение, и разработан комплексный план по увеличению пропускной способности МКАДа. Сегодня ключевая идея – сформировать третье транспортное кольцо и дать возможность автомобилям передвигаться между соседними районами, не выезжая на перегруженный МКАД. Параллельно утвержден план реконструкции переходно-скоростных полос на самой кольцевой. А с декабря 2025 года на пилотном участке от Ваупшасова до улицы Турова в дневное время запретили движение тихоходов. Сергей Бабич:

Также развиваем систему интеллектуального управления отдельными направлениями, отдельными перекрестками, которые оборудованы датчиками, детекторами, считывающие потоки, количество транспорта и дающими сигнал уже на светофор, который в зависимости от плотности увеличивает горение зеленого сигнала в том либо ином направлении.