Фестиваль «Лістапад»: режиссёр из Италии провёл мастер-класс в Академии искусств

Объединять культуры и говорить на языке созидания: более 170 фильмов из 40 стран представлены на Минском международном кинофестивале. В 2025 году «Лiстапад» проходит в 31-й раз. В основном конкурсе игровых фильмов участвуют самые актуальные и яркие полнометражные картины, созданные в игровой и смешанной формах с хронометражем от 52 минут. Кинотеатры переполнены, кроме Минска показы организованы в областных и районных центрах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Лiстапад» – это место встречи режиссеров, актеров, кинокритиков и всех, кто просто любит кино. О творчестве здесь говорят и в рамках мастер-классов. Про свой путь в профессии студентам Академии искусств рассказывал режиссер из Италии Фабио Масса. На минском «Лiстападзе» он не впервые. В этом году не как участник, а уже член жюри. У итальянца есть задумка – снять фильм о Беларуси.

Фабио Масса, режиссер (Италия):

Фестиваль «Лiстапад» в Италии – в большом почете. Когда меня пригласили в этом году быть в составе жюри, я согласился сразу же, не раздумывая. Для меня огромная честь быть здесь.

Белорусская столица – вновь центр мирового кинематографа. Традиционно фестиваль проходит под патронатом Президента. Минский кинофорум раскрывает таланты, показывает любовь к человеку, утверждает веру в него и надежду, что все будет хорошо.