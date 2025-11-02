Шукшина: точкой соприкосновения белорусского и российского кинематографа должна стать национальная самобытность

Точкой соприкосновения белорусского и российского кинематографа должна стать национальная самобытность. Таким мнением поделилась заслуженная артистка России Мария Шукшина за круглым столом, который собрал в Национальной библиотеке мэтров кинопроизводства Союзного государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тема дискуссии – «Диалог поколений: профессиональный взгляд на развитие киноиндустрии». Актеры, режиссеры, руководители киностудий проанализировали трансформацию отрасли за последние десятилетия. С ускоренным развитием искусственного интеллекта, который все чаще проникает в кино, важно не забывать о зрителе.

Мария Шукшина, заслуженная артистка России:

Народная культура, народное искусство в полном объеме было представлено. Это очень важно, потому что мы все копируем Запад бесконечно, все стараемся подражать и теряем, много теряем. Я знаю, что в Беларуси действительно народ, который защищает свою национальность, идентичность, самобытность.

Анатолий Маркевич, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске:

Очень важным является аспект совместной работы, совместного кинопроизводства, ведь яркие примеры существуют – «Брестская крепость», «В августе 44-го» и другие фильмы, которые стали классикой киноискусства. Но на мой взгляд, алгоритмы, которые сегодня существуют, их нужно досовершенствовать.