Международный кинофестиваль «Лістапад» завершается в Минске
Считанные часы остаются до закрытия кинофестиваля «Листопад». В столичном кинотеатре «Москва» идут последние приготовления к торжественной церемонии. Красная дорожка готова встретить самых дорогих гостей из более чем 40 стран. Всю неделю зрители наблюдали за «Историей, меняющей взгляд», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О самых интересных моментах 31-го «Лістапада» – Анастасия Близнюк.
В афише кинофорума – картины, которые уже зарекомендовали себя на престижнейших международных площадках и премьеры. Открыла фестиваль экранных искусств белорусская спортивная драма «Переломный момент» – дебютная работа белорусского режиссера Дмитрия Сороки.
Дмитрий Сорока, режиссер:
Мы делали его с огромным количеством любви и делали для максимально широкого зрителя.
Накануне закрытия гостей познакомили с телеверсией спектакля «Идиот», в основе которого одноименный роман Достоевского. Это первый совместный белорусско-сербский проект в большом кино.
Лика Пташук, зрительница:
Очень приятно присутствовать на премьере этого фильма спектакля «Идиот». Я хорошо знакома с режиссером этого фильма. Этот спектакль вобрал те многие моменты, которые может быть незаметны из театрального зала, потому что кино все как увеличительный экран.
От новинок артхауса до интеллектуального кино. В афише «Лістапада» в этом году 8 номинаций. Кроме традиционных, в 2025 году появилась новая – короткометражные фильмы.
Анна Дроздова, зрительница:
Я посмотрела фильм в кинотеатре «Центральный» «Мой дед» Святослава Власова, режиссера. Очень сильное впечатление, очень сильный фильм.
Программа фестиваля в этом году объединила десятки событий. Помимо премьерных показов -– творческие встречи и мастерские. Свой мастер-класс для студентов провел режиссер Дмитрий Астрахан.
Дмитрий Астрахан, режиссер театра и кино, заслуженный деятель искусств России:
Хочется всегда, чтобы у всех сложилась успешно их судьба и чтобы профессия не разочаровала тех, кто в нее пойдет. Это сложно, советы – вещь хорошая. Ценить, что вокруг есть ребята, с кем они вместе учатся и постараться, пока ты учишься, какую-то команду создать вокруг себя.
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