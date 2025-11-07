Международный кинофестиваль «Лістапад» завершается в Минске

Считанные часы остаются до закрытия кинофестиваля «Листопад». В столичном кинотеатре «Москва» идут последние приготовления к торжественной церемонии. Красная дорожка готова встретить самых дорогих гостей из более чем 40 стран. Всю неделю зрители наблюдали за «Историей, меняющей взгляд», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О самых интересных моментах 31-го «Лістапада» – Анастасия Близнюк.

В афише кинофорума – картины, которые уже зарекомендовали себя на престижнейших международных площадках и премьеры. Открыла фестиваль экранных искусств белорусская спортивная драма «Переломный момент» – дебютная работа белорусского режиссера Дмитрия Сороки.

Дмитрий Сорока, режиссер:

Мы делали его с огромным количеством любви и делали для максимально широкого зрителя. Накануне закрытия гостей познакомили с телеверсией спектакля «Идиот», в основе которого одноименный роман Достоевского. Это первый совместный белорусско-сербский проект в большом кино.

Лика Пташук, зрительница:

Очень приятно присутствовать на премьере этого фильма спектакля «Идиот». Я хорошо знакома с режиссером этого фильма. Этот спектакль вобрал те многие моменты, которые может быть незаметны из театрального зала, потому что кино все как увеличительный экран.

От новинок артхауса до интеллектуального кино. В афише «Лістапада» в этом году 8 номинаций. Кроме традиционных, в 2025 году появилась новая – короткометражные фильмы.

Анна Дроздова, зрительница:

Я посмотрела фильм в кинотеатре «Центральный» «Мой дед» Святослава Власова, режиссера. Очень сильное впечатление, очень сильный фильм. Программа фестиваля в этом году объединила десятки событий. Помимо премьерных показов -– творческие встречи и мастерские. Свой мастер-класс для студентов провел режиссер Дмитрий Астрахан.