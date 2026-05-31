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В Минске состоялся Открытый чемпионат БФСО «Динамо» по художественной гимнастике

31 мая 2026 18:19
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На неделе в Минске состоялся открытый чемпионат БФСО «Динамо» по художественной гимнастике. Победительницы были определены в 9 возрастах, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.

В чем секрет успеха белорусской художественной гимнастики? И на чем основываются тренеры, готовя резерв?

Эти стены вырастили не одно поколение известных гимнасток, среди которых и олимпионик Алина Горносько и только что сотворившая сенсацию на чемпионате Европы Кира Бабкевич.

В Минске состоялся Открытый чемпионат БФСО «Динамо» по художественной гимнастике-2

В 2026 году зданию на Даумана суждено писать новую историю. После реконструкции спортивные залы заиграли новыми красками, а тренерский штаб строит грандиозные планы на победы. Первый старт на обновленных коврах – Открытый чемпионат БФСО «Динамо» по художественной гимнастике. Уже 25 лет каждый год воспитанницы собираются под одной крышей в мае, чтобы определить лучших из лучших. И каждый год бурными овациями встречают вновь испеченных мастеров спорта.

На этот раз заветные значки получили Полина Груздева, Кристина Сорочинская и Мария Бурак. Отрадно, что подготовили девочек тренеры, которые также в свое время стояли здесь и получали лавры славы как спортсменки.

В Минске состоялся Открытый чемпионат БФСО «Динамо» по художественной гимнастике-4

Полина Стригельская, тренер – преподаватель СДЮШОР «Динамо» по художественной гимнастике:
Я попала в школу «Динамо» в 8-летнем возрасте и с тех пор каждый год участвую в соревнованиях. Вначале ребенком, для меня это было очень красочно, почетно. На данном этапе я уже как тренер и судья здесь участвую. Всегда хороший и душевный турнир с замечательными призами и серьезной конкуренцией.

Все девочки по своему прекрасны и замечательны. Происходит довольно сложный диспут, чтобы выбрать победительницу, королеву наших соревнований. Но путем голосования как-то справляемся.

В 2026 году свои номера на суд жюри представили 150 участниц из Минска, Витебска, Бреста, а также в борьбу ввязались грации РЦОП и северной СДЮШОР. 33 комплекта наград разыграли девочки в 9 возрастных группах. Традиционно на турнире вручили две короны. Мисс турнира стала Дарья Рубцова, а мини-мисс – София Пинчук.

Подробности в видео.

# Художественная гимнастика # Гимнастика

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