На неделе в Минске состоялся открытый чемпионат БФСО «Динамо» по художественной гимнастике. Победительницы были определены в 9 возрастах, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ. В чем секрет успеха белорусской художественной гимнастики? И на чем основываются тренеры, готовя резерв? Эти стены вырастили не одно поколение известных гимнасток, среди которых и олимпионик Алина Горносько и только что сотворившая сенсацию на чемпионате Европы Кира Бабкевич.

В 2026 году зданию на Даумана суждено писать новую историю. После реконструкции спортивные залы заиграли новыми красками, а тренерский штаб строит грандиозные планы на победы. Первый старт на обновленных коврах – Открытый чемпионат БФСО «Динамо» по художественной гимнастике. Уже 25 лет каждый год воспитанницы собираются под одной крышей в мае, чтобы определить лучших из лучших. И каждый год бурными овациями встречают вновь испеченных мастеров спорта. На этот раз заветные значки получили Полина Груздева, Кристина Сорочинская и Мария Бурак. Отрадно, что подготовили девочек тренеры, которые также в свое время стояли здесь и получали лавры славы как спортсменки.