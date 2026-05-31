Национальный конкурс «Телевершина» прошел в Минске. Вот как это было

На этой неделе в Минске чествовали тех, кто ежедневно работает в кадре и за кадром, создавая телевизионный продукт для миллионов зрителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Уровень лучших мировых церемоний! Каким было главное медиасобытие Беларуси «Телевершина-2026» – читайте здесь.

Национальный конкурс «Телевершина» по праву считается главным профессиональным событием в медиасфере страны. Он проходит раз в два года и собирает лучших представителей телевизионной отрасли. «Телевершина-2026»: как прошло главное медиасобытие Беларуси, читайте здесь.