Национальный конкурс «Телевершина» прошел в Минске. Вот как это было

На этой неделе в Минске чествовали тех, кто ежедневно работает в кадре и за кадром, создавая телевизионный продукт для миллионов зрителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Уровень лучших мировых церемоний! Каким было главное медиасобытие Беларуси «Телевершина-2026» – читайте здесь.
Национальный конкурс «Телевершина» по праву считается главным профессиональным событием в медиасфере страны. Он проходит раз в два года и собирает лучших представителей телевизионной отрасли.
«Телевершина-2026»: как прошло главное медиасобытие Беларуси, читайте здесь.
В этот раз на конкурс было подано почти 250 заявок в 25 номинациях. Среди обладателей заветных статуэток и сотрудники нашего телеканала. Мы поздравляем их с высокой оценкой работы и признанием профессионального сообщества.
«Оскар» белорусского ТВ. Как его вручали, рассказываем здесь.