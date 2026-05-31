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Национальный конкурс «Телевершина» прошел в Минске. Вот как это было

31 мая 2026 17:28
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На этой неделе в Минске чествовали тех, кто ежедневно работает в кадре и за кадром, создавая телевизионный продукт для миллионов зрителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Уровень лучших мировых церемоний! Каким было главное медиасобытие Беларуси «Телевершина-2026» – читайте здесь.

Национальный конкурс «Телевершина» прошел в Минске. Вот как это было-2

Национальный конкурс «Телевершина» по праву считается главным профессиональным событием в медиасфере страны. Он проходит раз в два года и собирает лучших представителей телевизионной отрасли.

«Телевершина-2026»: как прошло главное медиасобытие Беларуси, читайте здесь.

Национальный конкурс «Телевершина» прошел в Минске. Вот как это было-4

В этот раз на конкурс было подано почти 250 заявок в 25 номинациях. Среди обладателей заветных статуэток и сотрудники нашего телеканала. Мы поздравляем их с высокой оценкой работы и признанием профессионального сообщества.

«Оскар» белорусского ТВ. Как его вручали, рассказываем здесь.

Национальный конкурс «Телевершина» прошел в Минске. Вот как это было-6

Для СТВ нынешняя «Телевершина» стала особенной вдвойне. Наши коллеги не только выходили на сцену за заслуженными наградами, но и отвечали за подготовку и проведение самой церемонии. 

Как это было – смотрите в нашем ролике.

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