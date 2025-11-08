Завершился XXXI Минский международный кинофестиваль «Лістапад»

Разрешилась главная киноитрига осени. Кинофестиаль «Лістапад» попрощался со своим зрителем до следующего ноября. Торжественная церемония закрытия состоялась в обновленном кинотеатре «Москва». Фильм «Охотник» режиссера Заура Цогоева получил Гран-при кинофорума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специального приза Президента удостоен кинорежиссер из Китая Джан Джун с фильмом «История создания хлопковых полей». Всего, за золотой кленовый лист боролись 157 кинокартин более чем из 40 стран. География участников обширная – Беларусь, Россия, Китай, Индия, Пакистан, государства Европы. Впервые в этом году на фестиваль приехали представители Вьетнама и Филиппин. Рекордное количество конкурсных картин заполнило все киноафиши – показы состоялись не только в Минске, но и в регионах. Так, за искренность и вдохновенность была отмечена картина «Звучит как любовь» самого молодого белорусского режиссера, 17-летнего Владислава Белоуса.

Владислав Белоус, режиссер:

Вышла очень такая теплая интересная лента. С таким летним подростковым вайбом. Похожая по атмосфере на то, как тебя отправляют летом к бабушке. Это немножко про дружбу, про мечту, про любимое дело и про любовь, ведь картина называется «Звучит как любовь».

Среди триумфаторов 31-ого Минского международного кинофестиваля «Лістапад» и наши коллеги. У СТВ – сразу несколько наград. Специальный приз имени заслуженного деятеля искусств Беларуси Евгения Игнатьева получила творческая группа нашего телеканала за документальный фильм «Вещий сон, путь к свободе». Картина также удостоена диплома фестиваля за правдивое отражение темы геноцида белорусского народа. В год 80-летия Великой Победы – это особая честь. Специальной наградой от Конфедерации Союзов кинематографистов была отмечена художественно-публицистическая картина «Душа защитника», созданная нашим политическим обозревателем Григорием Азаренком совместно с национальной киностудией «Беларусьфильм».