Белорусские альпинисты планируют выступать на ОИ-2028! Как спортсменов поддерживает государство?

Ходить в горы стало снова трендово, но есть те, кто ориентируется отнюдь не на лайки в соцсетях, а посвящает этому спорту жизнь и поднимает наш флаг высоко-высоко, сообщили в программе «Суровый взгляд» на СТВ. Олимпиада скоро, а скалолазание – олимпийский вид спорта. И?..

Александр Годлевский, председатель Белорусской федерации альпинизма и скалолазания:

В Советском Союзе путевка в альплагерь стоила 25 рублей. Стипендия у меня была не повышенная, 33 рубля. Альплагерь, месячная путевка – 25 рублей. А те, которые уже себя как-то зарекомендовали, вообще могли от профсоюза получить бесплатно. И ты уезжал, месяц находился в горах. Тебя кормили, размещали, тебе давали тренера, инструктора, тебя водили, давали амуницию, обувь, пуховую куртку, спальники и так далее. Сегодня одни ботинки высотные стоят тысячу долларов. Спальные мешок и так далее. Куртка Gore-Tex итальянская – 800 евро. Чтобы экипироваться, надо 5 тысяч долларов или евро. Нашим Национальным олимпийским комитетом принято совершенно справедливое решение о том, что финансовой поддержкой Национальный олимпийский комитет не олимпийским видам спорта не оказывает. К нашей Федерации очень хорошее отношение. Мы получаем огромную помощь от Национального олимпийского комитета, личное внимание Виктора Александровича Лукашенко. Но это связано с развитием скалолазания, олимпийского вида спорта.

Александр Годлевский:

Взрослая скамейка у нас сошла на ноль. Санкционный период огромный, который уже несколько лет, он просто снивелировал. Юля 3-4 года назад была лучшей. Мы были уверены, что если бы не произошли санкционные события, эта девочка могла входить в десятку лучших европейских спортсменов. Это очень много. Тем более мы тогда еще не имели этого скалодрома. Этот скалодром – это первое спортивное сооружение, первый тренажер, который в какой-то мере соответствует международным стандартам. А у нас залы были, зацепки 5-6 метров – это самый высокий. А только стандартная трасса на скорость – 15,5 метров. Она сегодня у нас единственная. Четыре параллельных дорожки – единственная. И это все благодаря тому, что глава государства поддержал.

Александр Годлевский:

Пару-тройку месяцев тому частично сняли санкции. В чем это выразилось? Нам разрешили участвовать в разного рода административных мероприятиях, нам вернули право голоса. И нашим спортсменам разрешили участвовать в нейтральном статусе. Но смысл такой: если раньше стартовый взнос для спортсмена – 50-70, то теперь – 1 500 для нейтрального статуса.