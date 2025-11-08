«Лістапад-2025» прошёл в Минске. Узнали, как оценивали картины национального конкурса

Вчера уже отгремели фанфары закрытия фестиваля. Очень хочется услышать от вас какие-то эмоции, чтобы вы передали.

На этой неделе Минск был центром притяжения для кинематографистов со всего мира. В столице прошел XXXI международный кинофестиваль «Лістапад-2025». И сегодня в гостях у «Нового утра» те, кто оценивал главные белорусские кинопремьеры этого года.

Сафар Хакдодов, кинорежиссер, председатель Союза кинематографистов Таджикистана, председатель жюри национального конкурса XXXI Минского международного кинофестиваля «Лістапад-2025»:

Это была работа, во-первых. Эти дни мы были в основном заняты просмотрами фильмов (у нас 19 картин) благодаря профессиональной команде, с которой начали работу. Организаторы фестиваля предоставили нам очень интересную, хорошую площадку – кинотеатр «Пионер». Мы благодарны им, что все было организовано очень хорошо. Был шанс еще увидеть город Минск, походить по нему.

Давайте подробнее о работе жюри и поговорим. Если для простого зрителя критерии оценки довольно-таки просты и банальны (нравится и не нравится), у профессионалов совсем другой подход, много нюансов. Как вы оцениваете фильмы? По каким критериям?

Рита Шаграй, сценарист, режиссер, член жюри национального конкурса XXXI Минского международного кинофестиваля «Лістапад-2025»:

Мы оцениваем тоже как зрители во многом, но есть, конечно, и профессиональные художественные составляющие картины. Потому что неважно, документальное, анимационное, игровое кино, все равно должна быть художественная составляющая, то, что мы называем искусством.

Смотрим подход автора, насколько режиссер смог действительно показать не только своих героев, о ком снимал фильм, а прежде всего это авторский взгляд на того или иного героя, на ситуации, которые показывал, насколько автор через себя пропустил ту или иную тему.

От этого и зависит, в общем-то, ценность картины, потому что можно просто поставить камеру и снять, и не будет никакого впечатления. А эмоциональная составляющая создателя всегда очень чувствуется в кино. Критерий такой. Это и эмоция, и художественная составляющая, как автор смог раскрыть тему, за которую взялся.