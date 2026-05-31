В Беларуси увеличили посевы кукурузы. О планах на урожай рассказали в Минсельхозпроде

Технологии в АПК, белорусский картофель и цены в магазинах. Хватит ли белорусам урожая – ответили эксперты здесь.

Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Если учесть, что посевы кукурузы занимают практически 25 % всех посевных площадей, то можно сказать, что кукуруза – культура стратегическая. Последние 5 лет более-менее стабилизировались посевные площади на уровне 1 миллион 300 гектаров по республике. Но в разрезе самой кукурузы идет тенденция на увеличение площадей на уборку для зерна и немножко снижение на кормовые цели.

В связи с тем, что урожайность растет, объемы кормов заготавливаются с меньших площадей, животноводство обеспечивается кормами, и есть возможность большие площади отводить на уборку на зерно.

Кукуруза посеяна вовремя, внесены стартовые дозы удобрений. На первых сроках посевов уже проведена их защита от сорняков, что гарантирует получение запланированного урожая. Впереди окончание прополок и проведение подкормок. Минеральные удобрения для этих целей накапливаются.