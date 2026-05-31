В Беларуси увеличили посевы кукурузы. О планах на урожай рассказали в Минсельхозпроде

Тему урожая кукурузы затронули в программе «Суровый взгляд» на СТВ.
Технологии в АПК, белорусский картофель и цены в магазинах. Хватит ли белорусам урожая – ответили эксперты здесь.
Тему урожая кукурузы затронули в программе «Суровый взгляд» на СТВ.
Технологии в АПК, белорусский картофель и цены в магазинах. Хватит ли белорусам урожая – ответили эксперты здесь.
Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Если учесть, что посевы кукурузы занимают практически 25 % всех посевных площадей, то можно сказать, что кукуруза – культура стратегическая. Последние 5 лет более-менее стабилизировались посевные площади на уровне 1 миллион 300 гектаров по республике. Но в разрезе самой кукурузы идет тенденция на увеличение площадей на уборку для зерна и немножко снижение на кормовые цели.
В связи с тем, что урожайность растет, объемы кормов заготавливаются с меньших площадей, животноводство обеспечивается кормами, и есть возможность большие площади отводить на уборку на зерно.
Кукуруза посеяна вовремя, внесены стартовые дозы удобрений. На первых сроках посевов уже проведена их защита от сорняков, что гарантирует получение запланированного урожая. Впереди окончание прополок и проведение подкормок. Минеральные удобрения для этих целей накапливаются.
Сколько планировали получить кукурузы?
Николай Лешик:
Поставлена задача получить порядка 3 миллиона [тонн – прим. ред.] зерна кукурузы в бункерном весе и около 20 млн заготовить силоса. У нас есть для производства семян – гибридов кукурузы своих два крупных кукурузокалибровочных завода и один небольшой – на базе фермерского хозяйства. В целом они способны произвести до 30 тыс. тонн семян кукурузы. Это практически 70 % от потребности.
Сдерживающий момент, что в условиях республики проблематично получить качественные семена гибридов поздних групп спелости. И есть момент недостаточности родительских линий для производства семян-гибридов с ультраранними сроками созревания для производства полноценного зерна. В первую очередь в условиях Витебской и Могилевской областей.
Какова структура на полях по селекции? Это практически чуть более 70 % семян, которые производим мы, и в пределах 10-15 % по основным селекционерам Украина, Европа, Россия.
Сладкая кукуруза выращивается в республике. В текущем году запланировано порядка 150 гектаров. Но в основном это выращивают наши консервные заводы для производства консервированной кукурузы в банках, и небольшие площади фермерские хозяйства выращивают для продажи в свежем виде населению на рынках.
В Беларуси усилят поддержку крестьянско-фермерских хозяйств.