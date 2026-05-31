Почему водители средств персональной мобильности не соблюдают правила? Провели опрос

Правила дорожного движения для водителей двухколесных транспортных средств существуют. Ответственность – тоже. А вот привычка их соблюдать появилась далеко не у всех. Отсюда и новости, которые регулярно появляются в лентах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

По данным МВД, с начала 2026 года в ДТП с участием средств персональной мобильности уже пострадали восемь человек, один, к сожалению, погиб. Но проблема не в цифрах. Проблема – в отношении всех участников движения: водителей и пешеходов. Все должны понимать: дорога – это опасно и ответственно. Недавняя история из Гомеля – очередное напоминание о том, чем может закончиться пренебрежение правилами. Автомобиль сбил подростков, которые пересекали проезжую часть на электросамокате на красный свет. Причем нарушений было сразу несколько: запрещающий сигнал и два человека на одном самокате. В соцсетях тут же начался спор, кто виноват. Но ответы искали не комментаторы, а специалисты. Автотехнические экспертизы показали: оба транспортных средства были исправны, при этом водитель автомобиля не имел возможности избежать наезда. Как сообщили в ГАИ Гомельской области, в возбуждении уголовного дела в отношении водителя автомобиля отказано.

Но подобные истории не возникают из ниоткуда. Достаточно провести несколько минут возле любого оживленного пешеходного перехода. Почти год назад велосипедистов и пользователей средств персональной мобильности обязали в ряде случаев спешиваться перед пересечением проезжей части. Правило обсуждали активно. Спорили. Возмущались. Объясняли. Прошел почти год. Но некоторые участники движения продолжают ездить по своим правилам. Так в чем проблема: в незнании требований или в нежелании их соблюдать? Чтобы разобраться, мы вышли на улицы Минска и задали участникам движения несколько совсем простых вопросов.

– Расскажите пожалуйста, а вы спешиваетесь?

– Да.

– А мы только что сняли, вы не спешились, почему так получилось?

– Чтобы успеть.

– Стараетесь ли вы спешиваться на светофоре?

– Стараемся, но если мест нет, то уже едем, но медленно.

– Вы не спешились только что, почему?

– А я вот даже не понимаю, зачем это правило ввели, потому что можно передвигаться до 5 километров в час и не спешиваться, это в разы упрощает переход дороги.