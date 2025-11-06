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Режиссёр Дмитрий Астрахан провел мастер-класс для студентов Института культуры

06 ноября 2025 07:13
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От масштабных исторических драм до камерных авторских картин и документалистики. На кинофоруме «Лістапад» 6 ноября – один из самых насыщенных дней в программе фестиваля: конкурсные показы игровых и документальных фильмов, специальные ретроспективы и встречи с режиссерами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Режиссёр Дмитрий Астрахан провел мастер-класс для студентов Института культуры-2

Один из самых известных мастеров российского кинематографа Дмитрий Астрахан провел мастер-класс для студентов Института культуры. Молодым коллегам заслуженный деятель искусств дал совет: уже во время учебы постараться создать вокруг себя команду.

Режиссёр Дмитрий Астрахан провел мастер-класс для студентов Института культуры-4

Дмитрий Астрахан, режиссер театра и кино, заслуженный деятель искусств России:
Хочется всегда, чтобы у всех сложилась успешно их судьба и чтобы профессия не разочаровала тех, кто в нее пойдет. Это сложно, советы – вещь хорошая. Ценить, что вокруг есть ребята, с кем они вместе учатся и постараться, пока ты учишься, какую-то команду создать вокруг себя.

Режиссёр Дмитрий Астрахан провел мастер-класс для студентов Института культуры-6

Уже 7 ноября итогом «Лістапада» станет торжественная церемония закрытия, на которой жюри объявит победителей в основных конкурсах и вручит главные награды фестиваля. 

Творческая встреча с Кареном Шахназаровым прошла в Минске.

# Кино # Кинофестиваль «Листопад» в Минске # Дмитрий Астрахан

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