Режиссёр Дмитрий Астрахан провел мастер-класс для студентов Института культуры

От масштабных исторических драм до камерных авторских картин и документалистики. На кинофоруме «Лістапад» 6 ноября – один из самых насыщенных дней в программе фестиваля: конкурсные показы игровых и документальных фильмов, специальные ретроспективы и встречи с режиссерами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из самых известных мастеров российского кинематографа Дмитрий Астрахан провел мастер-класс для студентов Института культуры. Молодым коллегам заслуженный деятель искусств дал совет: уже во время учебы постараться создать вокруг себя команду.

Дмитрий Астрахан, режиссер театра и кино, заслуженный деятель искусств России:

Хочется всегда, чтобы у всех сложилась успешно их судьба и чтобы профессия не разочаровала тех, кто в нее пойдет. Это сложно, советы – вещь хорошая. Ценить, что вокруг есть ребята, с кем они вместе учатся и постараться, пока ты учишься, какую-то команду создать вокруг себя.