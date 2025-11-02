Встреча с вьетнамским режиссёром прошла на «Беларусьфильме» в рамках кинофестиваля «Лістапад»

Как показать национальное кино миру, не потеряв его душу? 2 ноября на «Беларусьфильме» искали ответ на этот вопрос вместе с известным вьетнамским режиссером, чьи работы покорили 30 стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встречу пришли более сотни профессионалов: от ветеранов студии до студентов. Состоялась и презентация ленты «Хрупкий цветок», которая участвует в конкурсной программе «Лістапада». Она уже собрал коллекцию наград от Канн до Токийского фестиваля. В Минске премьера состоится в кинотеатре «Центральный» – билеты были раскуплены еще на прошлой неделе. И это тоже подчеркивает наш интерес к вьетнамскому кино.

Валерий Пашков:

Очень хорошо, что есть такой формат – именно мастер-классы, которые проводятся и на «Беларусьфильме», и в Академии искусств. Поэтому я считаю, что это очень хорошее направление. Надо, чтобы это было не только в рамках «Лістапада».

Подобные творческое партнерство рождает и новые проекты. Вьетнамская сторона заинтересована в сотрудничестве с «Беларусьфильмом», и первым шагом на большом пути становится Минский международный кинофестиваль «Лістапад».

Май Тху Хуэйен, режиссер, актриса (Вьетнам):

Я впервые в Минске. И это большая честь, что мой фильм «Хрупкий цветок» был выбран для показа на кинофестивале «Лістапад». Между Беларусью и Вьетнамом еще не было сотрудничества в этой области. Надеюсь, я смогу встретить много специалистов из сферы кино и мы обсудим начало совместной работы.