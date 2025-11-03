День кинематографии Италии – социальную драму «Всеобщая гармония» представили в Минске

Фестиваль «Лістапад» продолжается. Социальную драму «Всеобщая гармония» представили в Минске во время дня кинематографии Италии. Показ состоялся в кинотеатре «Победа». Об истории и целях создания ленты зрителям рассказал режиссер Фабио Масса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зале – аншлаг. Картину, которую презентовали более чем в 100 странах, оценил и белорусский зритель. В своих работах итальянский режиссер всегда затрагивает острые социальные темы. И эта лента не исключение. Фильм посвящен борьбе с торговлей людьми и вопросам социальной справедливости. Это история о всеобщем равенстве и защите прав несовершеннолетних.

Фабио Масса, режиссер (Италия):

Я участвую в фестивале уже второй раз. В первый раз я был более напряжен, больше нервничал, потому что участвовал в конкурсной программе и выиграл диплом от жюри. В этот раз все, конечно, проще. Мне очень приятно, что меня позвали в состав жюри. Мне не нравится судить, но я считаю, что правильный термин – это оценивание работы, и я постараюсь делать это в лучшем виде.

Фестивальная неделя «Лістапада» продлится до 7 ноября. Зрители увидят свыше 150 картин из 41 страны. Помимо конкурсных и внеконкурсных показов, пройдут творческие встречи, круглые столы и мастер-классы. Также будут организованы дни национального кино Бразилии, Пакистана, Узбекистана и Казахстана.