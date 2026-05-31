Белорусские лучники успешно завершили международный сезон. Пообщались со спортсменами

Белорусские лучники успешно завершили международный сезон, отечественный же еще в самом разгаре. Наша национальная команда отправилась на чемпионат Европы и тут же ярко проявила себя. Анна Марусова, Александра Стрелец и Карина Деминская завоевали серебро континентального форума в командных состязаниях. Причем эти выступления стали для наших стрелков особенными. На награждение девушки вышли в костюмах с государственной символикой.
Программа «Спорттаймер» пригласила медалисток в студию.
Юлия Силипицкая, ведущая:
Есть эта разница, кому первому выйти?
Екатерина Тимофеева, главный тренер национальной команды Беларуси по стрельбе из лука:
В командах первого ставят «забойщика», скажем так, который может хорошо, стабильно начать стрельбу, чтобы от этого попадания команда приобрела уверенный боевой дух.
Карина Деминская, серебряный призер чемпионата Европы:
Другая теория. Самый сильный стреляет третий. Но опять же, здесь, я считаю, просто кому как комфортно. Если желание троих совпадают, то что тут делить?
Юлия Силипицкая:
Вы первый раз поехали сейчас на Европу с гимном и флагом?
Екатерина Тимофеева:
В дороге застала новость о том, что нас все-таки допустили к международным соревнованиям с флагом, гимном.
Юлия Силипицкая:
Что показал чемпионат Европы?
Екатерина Тимофеева:
Что мы конкурентоспособны и готовы на многое. И что можем достичь многого.
Юлия Силипицкая:
Девчонки не удивили или удивили?
Екатерина Тимофеева:
Удивили, конечно. Проявили себя, проявили свой характер, потому что дуэли были непростые. Две перестрелки были в двух дуэлях. С турчанками, хозяйками чемпионата Европы, стреляли. Достаточно сложная была дуэль.
Юлия Силипицкая:
Если не брать медали, чем вам еще запомнится чемпионат Европы?
Александра Стрелец, серебряный призер чемпионата Европы:
Для меня это, наверное, самый счастливый старт, потому что со мной был супруг, у меня было все комфортно, спокойное состояние. Нас допустили, все прекрасно, работаем дальше.
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