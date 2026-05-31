Белорусские лучники успешно завершили международный сезон. Пообщались со спортсменами

Белорусские лучники успешно завершили международный сезон, отечественный же еще в самом разгаре. Наша национальная команда отправилась на чемпионат Европы и тут же ярко проявила себя. Анна Марусова, Александра Стрелец и Карина Деминская завоевали серебро континентального форума в командных состязаниях. Причем эти выступления стали для наших стрелков особенными. На награждение девушки вышли в костюмах с государственной символикой.

Юлия Силипицкая, ведущая:

Есть эта разница, кому первому выйти?

Екатерина Тимофеева, главный тренер национальной команды Беларуси по стрельбе из лука:

В командах первого ставят «забойщика», скажем так, который может хорошо, стабильно начать стрельбу, чтобы от этого попадания команда приобрела уверенный боевой дух.

Карина Деминская, серебряный призер чемпионата Европы:

Другая теория. Самый сильный стреляет третий. Но опять же, здесь, я считаю, просто кому как комфортно. Если желание троих совпадают, то что тут делить?

Юлия Силипицкая:

Вы первый раз поехали сейчас на Европу с гимном и флагом?

Екатерина Тимофеева:

В дороге застала новость о том, что нас все-таки допустили к международным соревнованиям с флагом, гимном.

Юлия Силипицкая:

Что показал чемпионат Европы?

Екатерина Тимофеева:

Что мы конкурентоспособны и готовы на многое. И что можем достичь многого.

Юлия Силипицкая:

Девчонки не удивили или удивили?

Екатерина Тимофеева:

Удивили, конечно. Проявили себя, проявили свой характер, потому что дуэли были непростые. Две перестрелки были в двух дуэлях. С турчанками, хозяйками чемпионата Европы, стреляли. Достаточно сложная была дуэль.

Юлия Силипицкая:

Если не брать медали, чем вам еще запомнится чемпионат Европы?

Александра Стрелец, серебряный призер чемпионата Европы:

Для меня это, наверное, самый счастливый старт, потому что со мной был супруг, у меня было все комфортно, спокойное состояние. Нас допустили, все прекрасно, работаем дальше.