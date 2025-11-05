Творческая встреча с Кареном Шахназаровым прошла в Минске

Человек, которому есть что сказать о кино. Фестиваль «Лістапад» продолжает радовать любителей искусства не только шедеврами, представленными на большом экране. У поклонников сильнейшего из искусств была возможность пообщаться с легендой кинематографа Кареном Шахназаровым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он откровенно раскрыл поклонникам тайны закулисья, поделился предысториями некоторых сцен своих фильмов. Несмотря на то, что он приехал на фестиваль в качестве члена жюри, по просьбе организаторов мастер привез собственное произведение, уже успевшее стать мировой классикой, – «Город Зеро».

Елена Гопаненко, студентка Белорусской государственной академии музыки: Фильм на самом деле очень понравился. Он разнообразный. Местами мы смеялись, плакали, иногда даже было страшно. Как студентке академии музыки, этот фильм был интересен тем, что там показана линия развития рок-н-ролла в Советском Союзе.

Карен Шахназаров, кинорежиссер, сценарист, продюсер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм»:

Фестиваль большой, хороший. Картина, мне кажется, как-то до сих пор не теряет актуальности. Во всяком случае, мы видим, что ее смотрят. И у нас, и, кстати, за рубежом. Из моих картин «Город Зеро» была самой популярной у зарубежного зрителя. Она была куплена во многих странах, была очень фестивальная, очень много призов получила.

Насладиться фильмами мирового кинематографа можно и завтра в кинотеатрах «Победа», «Центральный» и «Москва». А уже 7 ноября желтые листья фестиваля ярко и празднично опадут. Но лишь для того, чтобы вернуться в ноябре следующего года. Кстати, в 2025-м свои работы на «Лістапад» представили в том числе сотрудники нашего телеканала.