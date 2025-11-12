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Телеканал СТВ первым получил награду от Конфедерации Союзов кинематографистов СНГ

12 ноября 2025 07:35
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Международный кинофестиваль «Лістапад» завершен. В этом году, как и всегда, он снова стал площадкой для признания талантов. Телеканал СТВ стал лидером в части кинооткрытий и даже небольших сенсаций.

В студии программы «Новое утро» на РТР- Беларусь – продюсер Евгений Арендаревич, председатель Белорусского союза кинематографистов, и Юлия Крыницкая, генеральный продюсер ЗАО «Столичное телевидение». 

Ольга Бурлакова, ведущая:
Поделитесь впечатлениями от 31-го Минского международного кинофестиваля.

Телеканал СТВ первым получил награду от Конфедерации Союзов кинематографистов СНГ-2

Евгений Арендаревич, председатель Белорусского союза кинематографистов, продюсер:
31-й фестиваль явился ярким событием для культурного пространства и нашей замечательной страны, и всего мирового сообщества, потому что очень большое количество стран приехало к нам, в гостеприимную Республику Беларусь, чтобы показать работы, посмотреть на наши достижения, чтобы провести показы как мастеров кино, чтобы посмотреть на дебютные работы, провести какие-то ретроспективные показы, в том числе сделать мастер-классы.

Сейчас именно кинематограф, наше искусство, оно дарит нам некое волшебство, которое, вопреки всем нашим сложностям, наполняет нашу жизнь особым светом. И очень важно, что именно кино все-таки способствует укреплению мира, согласия. Очень важно именно через кино нам показывать то, что мы едины, мы вместе, и у нас есть общие наши ценности, в том числе и историческая правда.

Телеканал СТВ первым получил награду от Конфедерации Союзов кинематографистов СНГ-4

Евгений Арендаревич
На 31-м фестивале была очень насыщенная в том числе и деловая программа. Был большой круглый стол «Связь между поколениями», был диалог с молодежью, который был организован Союзным государством. Прошел большой круглый стол в исполкоме СНГ с привлечением международной общественности, в том числе нашу страну посетили и представители союзов кинематографистов стран СНГ.

Я думаю, что фестиваль состоялся и действительно принес массу незабываемых впечатлений, внес в деловом русле очень весомый конструктив.

Юрий Царев, ведущий:
Телеканал СТВ давно снимает картины, это общеизвестный факт, но всегда попадают в запросы аудитории. Как это удается сделать?

Телеканал СТВ первым получил награду от Конфедерации Союзов кинематографистов СНГ-6

Юлия Крыницкая, генеральный продюсер ЗАО «Столичное телевидение»:
Я думаю, что здесь несколько составляющих. Мы можем гордиться нашей телевизионной документальной журналистикой. У нашей компании большой опыт производства. В принципе, у нас есть несколько команд, как и в дирекции информационного вещания, как в дирекции спецпроектов. И мы гордимся тем, что мы всегда стараемся выбирать такие темы, которые залетают в аудиторию.

У нас был достаточно длительный большой проект «Тайны Беларуси», благодаря которому наша съемочная группа объездила всю страну, раскапывала различные интересные истории, которые были подзабыты.

Телеканал СТВ первым получил награду от Конфедерации Союзов кинематографистов СНГ-8

Юлий Крыницкая:
Особую веху в нашей документалистике занимают фильмы, снятые о Великой Отечественной войне. Все мы знаем, что для нас это священная тема, это не какие-то пафосные слова. У каждого в нашей семье или бабушки, дедушки, или прабабушки, прадедушки – их коснулась Великая Отечественная война, поэтому эта тема актуальна.

Мы очень рады, что, пусть маленькую толику, но с фильмом про Озаричи «Вещий сон. Путь к свободе» внесли вклад в расследование этого дела. Нашли героев фильма, которым маленькими детьми, к сожалению, удалось там побывать. Слава богу, что они оттуда вышли живыми и дожили до наших дней и могли нам это все рассказать.

Телеканал СТВ первым получил награду от Конфедерации Союзов кинематографистов СНГ-10

Юлий Крыницкая:
И нам очень приятно, всей команде СТВ, что этот фильм отмечен на Международном фестивале «Лістапад».

К наградам телеканала СТВ добавилась еще одна.

Телеканал СТВ первым получил награду от Конфедерации Союзов кинематографистов СНГ-12

Евгений Арендаревич:
Как мы знаем, приезжали руководители союзов кинематографистов, входящих в Международную конфедерацию стран СНГ. Это очень авторитетная награда. В нашей стране мы еще не отмечали картины наградой нашего сообщества кинематографистов СНГ.

Телеканал СТВ первым получил награду от Конфедерации Союзов кинематографистов СНГ-14

Евгений Арендаревич:
После просмотра этих фильмов мы единогласно приняли решение, что и тема, и реализация, и качество исполнения на таком уровне, что мы можем отметить нашей международной конфедерацией стран СНГ.

Мы хотим вручить диплом – эксклюзив именно для вас.

Подробности смотрите в видео.

# ЗАО «Столичное телевидение» # Кинофестиваль «Листопад» в Минске # Кино # Интервью # Телевидение # Евгений Арендаревич # Ольга Бурлакова # Юлия Крыницкая # Юрий Царёв

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