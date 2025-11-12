Телеканал СТВ первым получил награду от Конфедерации Союзов кинематографистов СНГ

Международный кинофестиваль «Лістапад» завершен. В этом году, как и всегда, он снова стал площадкой для признания талантов. Телеканал СТВ стал лидером в части кинооткрытий и даже небольших сенсаций. В студии программы «Новое утро» на РТР- Беларусь – продюсер Евгений Арендаревич, председатель Белорусского союза кинематографистов, и Юлия Крыницкая, генеральный продюсер ЗАО «Столичное телевидение». Ольга Бурлакова, ведущая:

Поделитесь впечатлениями от 31-го Минского международного кинофестиваля.

Евгений Арендаревич, председатель Белорусского союза кинематографистов, продюсер:

31-й фестиваль явился ярким событием для культурного пространства и нашей замечательной страны, и всего мирового сообщества, потому что очень большое количество стран приехало к нам, в гостеприимную Республику Беларусь, чтобы показать работы, посмотреть на наши достижения, чтобы провести показы как мастеров кино, чтобы посмотреть на дебютные работы, провести какие-то ретроспективные показы, в том числе сделать мастер-классы. Сейчас именно кинематограф, наше искусство, оно дарит нам некое волшебство, которое, вопреки всем нашим сложностям, наполняет нашу жизнь особым светом. И очень важно, что именно кино все-таки способствует укреплению мира, согласия. Очень важно именно через кино нам показывать то, что мы едины, мы вместе, и у нас есть общие наши ценности, в том числе и историческая правда.

Евгений Арендаревич

На 31-м фестивале была очень насыщенная в том числе и деловая программа. Был большой круглый стол «Связь между поколениями», был диалог с молодежью, который был организован Союзным государством. Прошел большой круглый стол в исполкоме СНГ с привлечением международной общественности, в том числе нашу страну посетили и представители союзов кинематографистов стран СНГ. Я думаю, что фестиваль состоялся и действительно принес массу незабываемых впечатлений, внес в деловом русле очень весомый конструктив. Юрий Царев, ведущий:

Телеканал СТВ давно снимает картины, это общеизвестный факт, но всегда попадают в запросы аудитории. Как это удается сделать?

Юлия Крыницкая, генеральный продюсер ЗАО «Столичное телевидение»:

Я думаю, что здесь несколько составляющих. Мы можем гордиться нашей телевизионной документальной журналистикой. У нашей компании большой опыт производства. В принципе, у нас есть несколько команд, как и в дирекции информационного вещания, как в дирекции спецпроектов. И мы гордимся тем, что мы всегда стараемся выбирать такие темы, которые залетают в аудиторию. У нас был достаточно длительный большой проект «Тайны Беларуси», благодаря которому наша съемочная группа объездила всю страну, раскапывала различные интересные истории, которые были подзабыты.

Юлий Крыницкая:

Особую веху в нашей документалистике занимают фильмы, снятые о Великой Отечественной войне. Все мы знаем, что для нас это священная тема, это не какие-то пафосные слова. У каждого в нашей семье или бабушки, дедушки, или прабабушки, прадедушки – их коснулась Великая Отечественная война, поэтому эта тема актуальна. Мы очень рады, что, пусть маленькую толику, но с фильмом про Озаричи «Вещий сон. Путь к свободе» внесли вклад в расследование этого дела. Нашли героев фильма, которым маленькими детьми, к сожалению, удалось там побывать. Слава богу, что они оттуда вышли живыми и дожили до наших дней и могли нам это все рассказать.

Юлий Крыницкая:

И нам очень приятно, всей команде СТВ, что этот фильм отмечен на Международном фестивале «Лістапад». К наградам телеканала СТВ добавилась еще одна.

Евгений Арендаревич:

Как мы знаем, приезжали руководители союзов кинематографистов, входящих в Международную конфедерацию стран СНГ. Это очень авторитетная награда. В нашей стране мы еще не отмечали картины наградой нашего сообщества кинематографистов СНГ.