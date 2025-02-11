Правительство Беларуси установило тарифы на ЖКУ на 2025 год

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли, но выплаты не станут бременем для белорусов. О том, сколько будем платить по «жировке» в 2025-м и какие принципы легли в основу расчетов, рассказали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение правительства было принято в соответствии с Указом Президента, которым установлены предельные значения тарифов для населения. Основная концепция не меняется уже несколько лет. Общее повышение суммы платежа по стандартной двухкомнатной квартире с тремя проживающими не должно превышать половину базовой величины. То есть вся «коммуналка» подорожает не более, чем на 21 рубль. Так же сохраняются подходы по этапности повышения тарифов.

Иван Вежновец, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Первым этапом принято решение о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которые обеспечены стопроцентным уровнем возмещения. По данным услугам компенсируются затраты, которые имеют объективный характер, первую очередь за счет заработной платы обслуживающего персонала. Второй этап предусматривается с 1 июня 2025 года – это отражено в Указе главы государства. Вместе с тем конкретное решение о повышении этих тарифов будет приниматься летом с учетом складывающейся ситуации по инфляции, а также роста доходов населения.

Цены на природный газ для белорусов не изменились и остались на уровне прошлого года. Что касается электроэнергии, тарифы с первого января выросли на 11,9 %. Это значит, что при нормативном потреблении жильцы типовой квартиры будут платить за электричество примерно на 4,5 рубля больше.