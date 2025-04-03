В МАРТ разъяснили изменения в 713-м постановлении Совмина

Уравнение с тремя известными. Как найти очень хрупкий и чувствительный баланс интересов производителей товаров, сферы торговли и рядовых потребителей. 3 апреля об этом предметный разговор в МАРТ. В профильном министерстве разъяснили нормы 713-го постановления Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новации направлены в первую очередь на поддержку отечественных компаний.

Теперь они могут не согласовывать повышение стоимости товаров с госорганами. Но только в том случае, если будет применяться норма рентабельности реализованной продукции при калькулировании соответствующей цены. Эта норма определяется производителями самостоятельно, исходя из фактических данных, которые у них есть за период с 2021 по 2024 год. Смотрится максимальное значение за один из годов. Если у производителя в этот период была отрицательная рентабельность, то цены можно повысить до безубыточного уровня, то есть до нуля.

Иван Вежновец, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Кроме того, предусмотрены изменения по товарам, которые поставляются по импорту. В частности, у нас установлена единая надбавка на импортный товар. Она будет применяться вне зависимости от количества звеньев, по сути, от границы до полки применяется одна надбавка для всех субъектов, которые участвуют в цепочке поставки товара. Также сокращен перечень регулируемых товаров. Сокращений глобальных не произошло. Перечень подкорректирован, в первую очередь исключены товары, которые не являются товарами повседневного спроса или находятся в более высокой ценовой категории.

Кроме того, как пояснили в МАРТ, жесткий потолок цен на базовые овощи, в том числе картофель, а также яблоки перестанет действовать уже в мае этого года. Это связано с сезонностью такой продукции.