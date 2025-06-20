Правительство берёт на особый контроль цены на мясо-молочную продукцию и кондитерские изделия

Цены на мясо-молочную продукцию и кондитерские изделия теперь на особом контроле правительства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Документ начинает действовать с 20 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его главная цель – не допустить спекулятивного и необоснованного роста стоимости товаров. Напомним, в апреле производителям предоставили право повышать ее самостоятельно. И многие этой возможностью воспользовались. Теперь поднять значения ценников на 0,3 % и более можно только после одобрения профильной комиссии при Совете министров.

Иван Вежновец, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

В целом ситуация на потребительском рынке стабильна. Присутствует достаточный ассортимент товаров. При этом уровень цен находится в заданных пределах. В ходе нашего анализа мы смотрим на ряд факторов. В первую очередь, это официальные статистические данные по уровню инфляции и темпам роста цен на соответствующие товарные позиции. Также у нас практически в каждодневном ручном режиме идет взаимодействие с торговыми сетями, с производителями. И в случае, если обозначаются какие-то тенденции негативные, мы принимаем решение.

Контролировать стоимость будут не только на готовую продукцию: цена будет отслеживаться по всей производственной цепочке: от закупки сырья до поставки готовых изделий в магазины. В фокусе внимания комиссии – вопросы подорожания молоко-сырья, свиней, крупного рогатого скота, поставляемых для переработки. Что касается розницы, здесь продолжат действовать предельные надбавки.