МАРТ запустит новую акцию для поддержки граждан в преддверии новогодних праздников

Приобрести подарки к грядущим праздникам по привлекательной цене. В декабре белорусов ждут приятные скидки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цены будут снижены на 10 % на ряд продовольственных и непродовольственных товаров, сообщили в МАРТ.

Вместе с торговлей и производителями Министерство проведет акцию «Народныя тавары. Навагодняя зніжка» для поддержки граждан в предновогодний и новогодний период. Она распространится на широкий перечень продукции отечественного производства. Мебель, одежда, обувь, кондитерские изделия – это далеко не полный список. Узнать товары, попадающие под акцию, можно будет по специальной табличке или ярлыку. Сейчас МАРТ отрабатывает более 20 товарных групп, на которые намерены предложить 10-процентную скидку.

Иван Вежновец, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Номенклатуру товаров пока сложно обозначить, потому что группа постепенно наполняется. То есть мы сейчас запускаем эту акцию и будет потихоньку расширяться. В ближайшее время акция уже заработает, причем по отдельным позициям, в первую очередь бытовой техники, скидка уже предоставляется. При этом позиционирование пока не производилось в рамках этой акции, но скидка в 10 % уже предоставляется, в первую очередь в магазинах бытовой техники. Постепенно количество магазинов будет увеличиваться и номенклатура товаров тоже будет увеличиваться.

Новую акцию МАРТ делает не только с крупными сетевыми игроками, а также с универмагами и небольшой торговлей.