Белорусский промышленно-инновационный форум начал работу в Минске

От передовых технологий в машиностроении до цифровой трансформации и конкурса сварщиков. Все это в программе Белорусского промышленно-инновационного форума, который стартовал 23 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он собрал более сотни компаний из нашей страны, России и Китая.

На полях форума обсуждают вопросы промышленного сотрудничества, а также производители ищут деловых партнеров. Делятся и опытом. Свои наработки презентовали более 20 представителей промышленности и IT-сферы. В центре внимания – кадровый потенциал и современные запросы потребителей.

Иван Вежновец, первый заместитель министра экономики Беларуси:

За цифровизацией – будущее. Я думаю, что никто с этим спорить не будет. И это уже данность, с которой необходимо жить и вырабатывать меры работы и оптимизации всех бизнес-процессов. Формируя документы на очередную пятилетку, ставим в один из приоритетов цифровизацию в отраслях экономики. Это сквозной приоритет, который будет идти по всем программным документам как целевая задача для руководителей предприятий. Потому что цифровизация – это не только оптимизация человеческого ресурса, это оптимизация бизнес-процесса. Это возможность выявления каких-то узких мест на предприятиях и, соответственно, принятия решений для оптимизации работы.

Отметим, промышленность выступает драйвером экономического роста в Беларуси. На отрасль приходится 27 % ВВП. Согласно стратегии устойчивого развития страны, стоит задача – к 2040 году создать конкурентоспособный и структурно сбалансированный промышленный комплекс. А вклад цифровой экономики в ВВП должен увеличиться не меньше, чем на 20 %.