Делегаты – о будущей пятилетке: программа соцэкономразвития ориентирована на внутренние ресурсы
Делегаты Всебелорусского народного собрания продолжают обсуждение проекта программы социально-экономического развития страны на будущую пятилетку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, она будет в центре внимания участников важнейшего общественно-политическое события, которое пройдет 18-19 декабря.
Представлять интересы жителей столицы на ВНС будут более 160 делегатов. Это люди самых различных профессий. Ранее в своих трудовых коллективах они уже рассматривали приоритеты, которые ставятся на ближайшую пятилетку. Теперь на совместной встрече прозвучали предложения.
В последующие годы один из акцентов сделают на сильных регионах, которым предстоит равняться на столицу. И важно, чтобы Минск оставался достойным примером – это общая цель.
Александр Шестаков, генеральный директор Национального академического театра имени Янки Купалы, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
При разговоре, при встречах в трудовых коллективах, при встрече с населением по месту жительства, самое главное, что люди просят – сохранить то, что есть и приумножить максимально все те направления, которые выражают наши граждане. Они отражены в проекте.
Иван Вежновец, первый заместитель министра экономики Беларуси:
Мы посмотрели на те ожидания, которые имеются у населения от государства и включили их в приоритеты пятилетки. Конечно, при формировании документа мы исходили из того, что всегда существовали риски, которые могут возникнуть при ее реализации. Самый большой риск – глобальная нестабильность и возможность замедления мирового экономического развития. Поэтому нашу программу мы ориентируем в первую очередь на внутренние ресурсы.
При создании программы социально-экономического развития страны опирались на ряд определяющих документов: концепцию нацбезопасности, стратегию устойчивого развития. Учитывалось и влияние внешних факторов.
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