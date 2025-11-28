Делегаты – о будущей пятилетке: программа соцэкономразвития ориентирована на внутренние ресурсы

Делегаты Всебелорусского народного собрания продолжают обсуждение проекта программы социально-экономического развития страны на будущую пятилетку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, она будет в центре внимания участников важнейшего общественно-политическое события, которое пройдет 18-19 декабря.

Представлять интересы жителей столицы на ВНС будут более 160 делегатов. Это люди самых различных профессий. Ранее в своих трудовых коллективах они уже рассматривали приоритеты, которые ставятся на ближайшую пятилетку. Теперь на совместной встрече прозвучали предложения. В последующие годы один из акцентов сделают на сильных регионах, которым предстоит равняться на столицу. И важно, чтобы Минск оставался достойным примером – это общая цель.

Александр Шестаков, генеральный директор Национального академического театра имени Янки Купалы, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

При разговоре, при встречах в трудовых коллективах, при встрече с населением по месту жительства, самое главное, что люди просят – сохранить то, что есть и приумножить максимально все те направления, которые выражают наши граждане. Они отражены в проекте.