Во время визита зампредседателя КНР в Беларусь обсудят реализацию крупных инвестиционных инициатив

Совместные производства и инвестиционные проекты сегодня становятся универсальным языком международного сотрудничества. И если на союзном пространстве Беларусь развивает кооперацию с Россией, то на глобальном уровне одним из ее важнейших партнеров остается Китай, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Си Цзиньпин: китайско-белорусские отношения развиваются на высоком уровне.
Несмотря на санкционное давление, глобальную турбулентность и перестройку мировых рынков, контакты между Минском и Пекином продолжают расширяться. Китай остается вторым по значимости экспортным направлением для белорусской продукции. В 2025 году поставки на китайский рынок выросли в 15 раз, что подтверждает высокий уровень взаимного интереса и доверия.
Важную роль играет и особый формат отношений между двумя государствами. Неслучайно Минск и Пекин называют свое взаимодействие всепогодным и всесторонним стратегическим партнерством. Во многом этому способствует личный контакт лидеров двух стран – Александра Лукашенко и Си Цзиньпина.
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Именно поэтому нынешний визит в Беларусь заместителя председателя КНР Хань Чжэна выходит далеко за рамки протокола. В центре внимания – реализация крупных инвестиционных инициатив, дальнейшее развитие индустриального парка «Великий камень» и поиск новых точек роста для белорусско-китайского сотрудничества.
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