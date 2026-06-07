Прямой эфир

Во время визита зампредседателя КНР в Беларусь обсудят реализацию крупных инвестиционных инициатив

07 июня 2026 16:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Совместные производства и инвестиционные проекты сегодня становятся универсальным языком международного сотрудничества. И если на союзном пространстве Беларусь развивает кооперацию с Россией, то на глобальном уровне одним из ее важнейших партнеров остается Китай, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Си Цзиньпин: китайско-белорусские отношения развиваются на высоком уровне.

Во время визита зампредседателя КНР в Беларусь обсудят реализацию крупных инвестиционных инициатив-2

Несмотря на санкционное давление, глобальную турбулентность и перестройку мировых рынков, контакты между Минском и Пекином продолжают расширяться. Китай остается вторым по значимости экспортным направлением для белорусской продукции. В 2025 году поставки на китайский рынок выросли в 15 раз, что подтверждает высокий уровень взаимного интереса и доверия.

Важную роль играет и особый формат отношений между двумя государствами. Неслучайно Минск и Пекин называют свое взаимодействие всепогодным и всесторонним стратегическим партнерством. Во многом этому способствует личный контакт лидеров двух стран – Александра Лукашенко и Си Цзиньпина.

Лукашенко: у нас с Китаем установились самые дружеские, тесные отношения – читайте далее.

Во время визита зампредседателя КНР в Беларусь обсудят реализацию крупных инвестиционных инициатив-4

Именно поэтому нынешний визит в Беларусь заместителя председателя КНР Хань Чжэна выходит далеко за рамки протокола. В центре внимания – реализация крупных инвестиционных инициатив, дальнейшее развитие индустриального парка «Великий камень» и поиск новых точек роста для белорусско-китайского сотрудничества. 

Зампредседателя КНР ознакомился с экспозицией «Белагро-2026» – подробности здесь.

# Международное сотрудничество # Международная политика # Беларусь-Китай

Другие новости рубрики

Все новости
«Минск» выезжает на новые дороги – легендарный мотоцикл начали собирать в России
07 июня 2026 16:53

«Минск» выезжает на новые дороги – легендарный мотоцикл начали собирать в России

Лукашенко: Беларусь готова внести вклад в обеспечение потребителей в мире минеральными удобрениями
07 июня 2026 16:44

Лукашенко: Беларусь готова внести вклад в обеспечение потребителей в мире минеральными удобрениями

От гигантских тракторов до «вирусных» конфет: чем удивляла выставка «Белагро-2026»
07 июня 2026 16:42

От гигантских тракторов до «вирусных» конфет: чем удивляла выставка «Белагро-2026»