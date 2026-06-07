Во время визита зампредседателя КНР в Беларусь обсудят реализацию крупных инвестиционных инициатив

Совместные производства и инвестиционные проекты сегодня становятся универсальным языком международного сотрудничества. И если на союзном пространстве Беларусь развивает кооперацию с Россией, то на глобальном уровне одним из ее важнейших партнеров остается Китай, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Несмотря на санкционное давление, глобальную турбулентность и перестройку мировых рынков, контакты между Минском и Пекином продолжают расширяться. Китай остается вторым по значимости экспортным направлением для белорусской продукции. В 2025 году поставки на китайский рынок выросли в 15 раз, что подтверждает высокий уровень взаимного интереса и доверия.

Важную роль играет и особый формат отношений между двумя государствами. Неслучайно Минск и Пекин называют свое взаимодействие всепогодным и всесторонним стратегическим партнерством. Во многом этому способствует личный контакт лидеров двух стран – Александра Лукашенко и Си Цзиньпина.