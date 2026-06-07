«Прохода нет – идут работы». Что делать, если вас не пускают к воде? Разбираемся в нюансах

Президент утвердил изменение Водного кодекса. Одно из самых обсуждаемых новшеств касается доступа к водоемам. Теперь пользователь, получивший объект в аренду, обязан обеспечить свободный проход граждан к воде. За исключением ловли рыбы на объектах, арендованных для рыбоводства. Новая норма уже вызвала немало вопросов. С одной стороны, предприниматель вкладывает средства в благоустройство, следит за состоянием территории и отвечает за порядок. С другой – водоемы остаются общим природным ресурсом, а значит, полностью закрывать к ним путь нельзя. И здесь законодательные изменения неожиданно получили вполне практическое измерение. Частный случай – озеро в Слуцком районе. Долгие годы оно было излюбленным местом отдыха местных жителей, но вдруг оказалось за забором после прихода частного инвестора. На берегу планируют построить загородный комплекс. Как на практике будут работать изменения Водного кодекса, разбирались в программе «Неделя» на СТВ.

Татьяна Баранова, председатель ТС «Сосновый»:

У нас нет доступа к водоему, который здесь, наверное, единственный в ближайшей местности.

Семь лет назад для Татьяны Барановой покупка этого участка казалась воплощением мечты о загородной жизни. Локация идеальная: до родного Слуцка – рукой подать, Минск тоже рядом. А буквально в трех километрах небольшой водоем, который быстро стал любимым местом отдыха. Но прошлым летом доступ к озеру неожиданно оказался закрыт. Татьяна Баранова:

И там закрыто, доступа нет. Купаться – не купаться, подойти к воде невозможно. Строительство началось несколько лет назад. Уже точное количество лет даже не скажу. Но непосредственная проблема с доступом произошла в прошлом году, когда полностью закрыли ворота, и нет возможности подойти к берегу.

Только в ближайших садовых товариществах насчитывается порядка полутора сотен домов. И терять уже ставшее родным озеро местные не готовы. Татьяна обращалась в разные инстанции, однако вместо конкретного решения – лишь официальные письма.

– Нет законных оснований препятствовать доступу граждан к водному объекту.

– То есть, по сути, вы можете туда подходить?

– Да. Но вместе с тем нахождение на огражденном земельном участке без разрешения землепользователя не допускается.

– Нахождение на земельном участке. Но это не говорит о доступе к водоему.

– Ну и вот вывод. Если вы считаете, что ваши права нарушены, вы вправе обратиться в суд с исковым заявлением.

Отправляемся на место затянувшейся стройки. Некогда доступное для туристов и отдыхающих озеро теперь действительно полностью закрыто. Территория по всему периметру обнесена забором. Попытки получить комментарии на объекте напоминали игру в прятки. После нескольких неудачных подходов нам все же удалось разговорить одного из строителей.

– Скажите, пожалуйста, а тут доступ к озеру есть какой-то?

– Пока, наверное, нет.

– То есть вся территория огорожена, получается?

– Да, она огорожена. И тут домики на съем будут, как база отдыха.

– А у вас есть контакт, с кем связаться можно из руководства?

– Там можно у сторожа спросить. Найти сторожа – тот еще квест. Да и собеседник оказался неразговорчивым.

– Скажите, а как можно связаться с руководством?

– Не знаю, честно, ребята. Это надо начальник вам.

– Ну а как с ним можно связаться?

– Не знаю.

– У вас же должен быть какой-то телефон?

– У меня нет телефона. Спустя несколько минут диалога контакт руководства все же удалось найти. У владельца комплекса целая обойма аргументов: от ссылок на технику безопасности до категорического запрета на купание.

– Есть акты освидетельствования ОСВОДа, где тоже написано, что купаться запрещено. Идет стройка.

– Стройка идет визуально, но документов (паспорта объекта со сроками строительства) здесь не видно.

– Эти же, кто обращается, все и срывают.

То, что отдыхающим не место на стройке, считают и в Слуцком райисполкоме. Обеспечить безопасный проход к водоему для местных жителей сейчас не представляется возможным.

Владимир Лещенко, первый заместитель председателя – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Слуцкого райисполкома:

Осенью они будут открываться, и на территорию никто не пускает, учитывая работу строительной техники, хранение строительных материалов, инструментов и так далее. Как дать сегодня допуск водоему? Едет трактор, а вдруг какой-то гражданин придет и где-нибудь уснет в траве, и трактор переедет. Кому проблема будет?

Но что делать, когда строители покинут площадку? Руководство будущего загородного комплекса на своих интернет-ресурсах обещает, что локация станет идеальным местом для тех, кто хочет сбежать от повседневной суеты и окунуться в мир природы. Не забудут и про местных, но за деньги – да.

– После того как закончится строительство, доступ для местных жителей будет на территорию или нет?

– Конечно, у меня прописано в договоре это все. Платный доступ будет.

Решить подобные ситуации и избавить от законодательных пробелов должен обновленный Водный кодекс. Теперь там четко прописано: доступ к водоему должен быть обеспечен. Контролировать исполнение правил будут специалисты Минприроды.