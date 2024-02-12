В ЦИК рассказали, когда в Беларуси может появиться система электронного голосования

Кирилл Казаков, СТВ: Один клик. Система электронного голосования у нас может иметь место? Или это пока планы?

Станут ли ожидания по поводу предстоящих выборов реальностью? Каков он, народный запрос, и чего избиратели ждут от депутатов разных уровней? Как поводы из жизни могут диктовать рабочую повестку для законотворцев и кто должен первым сигнализировать о мелких проблемах в зоне своей ответственности? Обсудили в ток-шоу «По существу».

Иван Толкач, заместитель заведующего отделом правовой, аналитической и методической работы аппарата ЦИК Беларуси:

Это пока перспектива. Мне кажется, даже не завтрашнего и послезавтрашнего дня. Если говорить о каких-либо электронных системах, в случае начала разработки это может быть 2029 год. Этот цикл, 2024-2025 годы, еще проходит без внедрения информационных технологий. Какие-то элементы мы применяем.

Сразу хочется расставить акценты. Когда говорим о цифровизации избирательного процесса, почему-то первое, что возникает в мысли, – это дистанционное электронное голосование. Но дело в том, что электронное голосование – это только один из сервисов, а для начала нам нужна единая база данных избирателей, что называется регистром избирателей. У нас есть регистр населения. Мы думаем над созданием такого программного комплекса. Нужны электронные сервисы по поиску своего места голосования, своего участка. Нужны электронные сервисы по легкому доступу к информации о кандидатах. Когда мы говорим о едином дне голосования, каждый гражданин выбирает от одного до четырех депутатов.