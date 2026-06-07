Лукашенко о соседних народах: мы добрые, давайте не будем травить на них бешеных собак

Но главное здесь давно не статистика. За эти годы форум стал символом мира, взаимного уважения и согласия, которыми Беларусь по праву гордится.

На этой неделе Гродно – один из самых красивых и самобытных городов Беларуси – вновь стал столицей Фестиваля национальных культур, уже 15-го по счету, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. За три десятилетия этот праздник прошел путь от регионального мероприятия до одного из главных культурных форумов страны. Если на первом фестивале были представлены 11 национальностей, то сегодня – уже в четыре раза больше.

Особое значение нынешнему фестивалю придало участие в церемонии открытия Александра Лукашенко. Впрочем, в этот день Президент посетил в Гродно сразу несколько мероприятий. И на открытии областной клинической больницы, и на фестивальной площадке звучала, по сути, одна важная мысль: какими бы разными мы ни были с нашими соседями, важно сохранять уважение друг к другу и уметь договариваться.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главное, что я хочу вам сказать: если вам кто-то навязывает идею, что мы вояки, не мирные люди, не верьте. Мы ни с кем не собираемся воевать – только дружба. Открывая новую больницу, жемчужина Гродно, таких в стране нет, я поставил задачу медикам – если к вам за помощью придут поляки, литовцы, украинцы, россияне, мы никого не должны отталкивать. Если мы можем помочь, надо помочь. Это наши соседи, и, я говорил вам, они от Бога.

Сегодня мы им поможем, завтра они нам помогут. Может быть, не сразу. Может, есть какие-то недопонимания. Может, они нас считают агрессорами. Может, чрезмерно негативно к нам относятся. Давайте это переживем. Давайте не будем на них бешеных собак травить. Мы добрые, порядочные люди. Мы не навязываемся, но по-прежнему готовы к цивилизованному диалогу в интересах наших народов.