В ЦИК рассказали, будут ли международные наблюдатели на выборах в Беларуси
На старте электоральной гонки. Как законодательные перемены будут внедряться в политическую жизнь нашей страны? Действительно ли белорусское гражданское общество вышло из спячки? Чего ждать от модернизации государственной архитектуры? Ответы не только на эти вопросы ведущие вместе с экспертами будут искать на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Два организационных вопроса. Первый. Мы знаем, что в 2020 году членов избирательных комиссий достаточно серьезно запугивали. Достаточно ли будет сейчас людей, которые будут работать в этих комиссиях? Второй. Что у нас будет с наблюдателями, как международными, так и внутренними? Потому что этот вопрос всегда был для нас, скажем так, не очень приятным.
Алена Сырова, СТВ:
Будем ли мы кого-нибудь даже приглашать, учитывая опыт?
Иван Толкач, заместитель заведующего отделом правовой, аналитической и методической работы аппарата Центризбиркома Беларуси:
В первую очередь, что касается членов комиссии. Сегодня мы видим, что определенная паника 2020 года уже прошла, люди осознают важность этих мероприятий и необходимость участия в них. Поэтому с комиссией мы проблем не видим, комиссии будут сформированы. Еще и будет конкурс, поверьте.
Что касается наблюдателей, то мы традиционно приглашаем международных наблюдателей. Но возникают серьезные вопросы в отношении западных институтов наблюдения. Таких как ОБСЕ, которые имеют свои рекомендации, стандарты. К каждой стране они применяют разные стандарты. Скажем так, озвучивая то, что они наблюдают за выборами, за их соответствием национальному законодательству, каким-то внутренним нормам, мы видим, что не совсем так это происходит.
Кирилл Казаков:
Приезжают со своими резолюциями заранее.
Иван Толкач:
Конечно. Часто приезжают с заготовленными резолюциями. Часто оценивают не соответствие выборов национальному законодательству, а неким международным правилам и нормам, которые международные потому, что их…
Кирилл Казаков:
Так, может, не звать то же самое ОБСЕ? Достаточно БРИКС там…
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Да плевать на них! Я говорю как депутат парламента. Это первые выборы, когда можно в открытую говорить (наконец-то!): «Нам на ваше мнение плевать. Как и вам». Вы никогда не спрашиваете мое мнение о выборах в польский Сейм, в немецкий Бундестаг. Почему мы должны спрашивать?
Кирилл Казаков:
Вы только что говорили. И нам плевать на них, серьезно.
Олег Гайдукевич:
Нам плевать. Поэтому мы сегодня должны говорить правду. Вот эта пятая колонна, вот это внешнее влияние, когда они под видом наблюдения приезжали и пытались поломать страну. Им же не демократические выборы надо. Им надо одно, они так и говорили нашим дипломатам: сделайте депутатами пятую колонну, и мы выборы признаем. Такого не будет!
Андрей Басак, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:
Партии обладают достаточным ресурсом, чтобы осуществить наблюдение за выборами. И этого будет достаточно.
Алексей Сокол, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси:
Мы всегда выставляем наблюдателей на всех фактически участках.
Олег Гайдукевич:
Да у нас друзей полмира! Приедет Россия, СНГ, Африка, Ближний Восток. Из Европы приедут от парламентов, но не правящие партии, а оппозиционные. Куча депутатов, которые нас поддерживают в Европе. И все приедут.
Андрей Басак:
Самое правильное мнение, это когда наблюдатели местные. Именно местные наблюдатели могут ответить, были ли эти выборы честными. Это самая объективная оценка.
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