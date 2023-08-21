В ЦИК рассказали, будут ли международные наблюдатели на выборах в Беларуси

На старте электоральной гонки. Как законодательные перемены будут внедряться в политическую жизнь нашей страны? Действительно ли белорусское гражданское общество вышло из спячки? Чего ждать от модернизации государственной архитектуры? Ответы не только на эти вопросы ведущие вместе с экспертами будут искать на площадке ток-шоу «По существу»‎.

Кирилл Казаков, СТВ:

Два организационных вопроса. Первый. Мы знаем, что в 2020 году членов избирательных комиссий достаточно серьезно запугивали. Достаточно ли будет сейчас людей, которые будут работать в этих комиссиях? Второй. Что у нас будет с наблюдателями, как международными, так и внутренними? Потому что этот вопрос всегда был для нас, скажем так, не очень приятным. Алена Сырова, СТВ:

Будем ли мы кого-нибудь даже приглашать, учитывая опыт?

Иван Толкач, заместитель заведующего отделом правовой, аналитической и методической работы аппарата Центризбиркома Беларуси:

В первую очередь, что касается членов комиссии. Сегодня мы видим, что определенная паника 2020 года уже прошла, люди осознают важность этих мероприятий и необходимость участия в них. Поэтому с комиссией мы проблем не видим, комиссии будут сформированы. Еще и будет конкурс, поверьте. Что касается наблюдателей, то мы традиционно приглашаем международных наблюдателей. Но возникают серьезные вопросы в отношении западных институтов наблюдения. Таких как ОБСЕ, которые имеют свои рекомендации, стандарты. К каждой стране они применяют разные стандарты. Скажем так, озвучивая то, что они наблюдают за выборами, за их соответствием национальному законодательству, каким-то внутренним нормам, мы видим, что не совсем так это происходит. Кирилл Казаков:

Приезжают со своими резолюциями заранее. Иван Толкач:

Конечно. Часто приезжают с заготовленными резолюциями. Часто оценивают не соответствие выборов национальному законодательству, а неким международным правилам и нормам, которые международные потому, что их… Кирилл Казаков:

Так, может, не звать то же самое ОБСЕ? Достаточно БРИКС там…