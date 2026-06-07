Лжесвященник из Литвы – кем оказался задержанный? Пообщались с его знакомыми и узнали детали

На неделе в Поставском районе задержали 52-летнего гражданина Литвы. Несколько лет назад мужчина прикупил домик в одной из белорусских деревушек и попытался официально зарегистрировать старообрядческую общину. Однако с документами не срослось. Тогда он пошел другим путем – начал искать единомышленников через мессенджеры. Со временем появились последователи и даже пожертвования. Правда, как выяснили правоохранители, ни духовного образования, ни полномочий на подобную деятельность у мужчины не было. Что это было – вера, бизнес или попытка совместить и то и другое? Разбиралась Элла Маркевич.

Небольшая деревня Кукляны Поставского района. Это, по сути, приграничная зона: до Литвы отсюда – рукой подать. Местное население – всего три человека. Жизнь течет размеренно, как и пристало глубинке. Но на этой неделе привычную тишину нарушила новость, которая облетела всю страну. Сергей Лосич, заместитель начальника МОБ УВД Витебского облисполкома:

За нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий ему грозит высылка из страны.

Но давайте обо всем по порядку. Главный герой громкой истории – Михаил Рыбаков. По паспорту – иностранец, по крови – этнический белорус. Его мать родом из этих мест, рассказывает нам Светлана, правая рука и по совместительству близкий друг задержанного. А потому у Михаила маленькая деревушка всегда вызывала интерес.

Светлана Понаморева, жительница Мяделя:

Он всегда сюда приезжал. И до 2023 года он приезжал сюда. У него здесь захоронены бабушка, дедушка, прадедушка, прапрадедушка. Он приезжал и отмолиться здесь, и навестить родственников, навести порядок на кладбище. Это очень важно для старообрядцев.

Рядом с погостом – старообрядческая церковь Успения Пресвятой Богородицы. Деревянному храму без малого два века. Беда в одном: действующего священника здесь уже давно нет. Иногда приезжают служить из соседних районов. Так у Михаила и появилась идея создать собственную религиозную общину. Он даже пытался это сделать законно, но не срослось. Сжигали паспорта и призывали к убийствам! Изнанка секты «Царская империя» – подробности дела.

Станислав Чимбург, заместитель председателя по социальным вопросам и идеологии Поставского районного исполнительного комитета:

Было неправильно подано заявление. В учредителях этой общины были люди, которые проживали даже не на территории Поставского района, что идет в разрез с законодательством. Также не было места юридического адреса, где можно было зарегистрировать эту общину. Вопрос с юрадресом, казалось бы, решили.

Элла Маркевич, корреспондент:

Этот дом в деревне Ромашковичи гражданин Литвы купил в октябре 2023 года. Населенный пункт нежилой – по сути, здесь только дачники. Но обратите внимание: территория вокруг дома – ухоженная. Значит, хозяин здесь бывал не так давно. Но и тут возникли проблемы – жилой дом не подходит для религиозных целей. Духовное лицо снова не справилось с мирскими нюансами. Это подтвердили все инстанции, которые самоназванный священник начал закидывать жалобами. Облисполком, Администрация Президента, уполномоченный по делам религии. Ответ везде один: документы оформлены неверно. Но вместо решения юридических вопросов лжепроповедник начал собирать единомышленников. Ходили по домам, собирали подписи – благими намерениями, как говорится. Светлана Понаморева:

Я говорила, что мы создаем общину для того, чтобы можно было молиться, чтобы можно было убирать территорию, убирать кладбище.

Уже после станет известно: большинство и вовсе не понимали, какие документы и для каких целей подписывали. Станислав Чимбург:

Они все ставили свою подпись, ссылаясь на то, что они не против, чтобы проводили какие-то субботники на территории Куклянской церкви либо проводить благоустройство Куклянской церкви. Но никто не знал, что он является учредителем общины старообрядцев. А некоторые вообще нам объясняли, что никаких подписей нигде не ставили. Все эти нарушения и послужили отказом в создании общины.

Геннадий Урбанайть, председатель Камайского сельского исполнительного комитета:

Поначалу человек казался адекватным, в итоге получилось так, что человек оказался немножко импульсивный. Когда мы встречались в прошлом году на приеме у председателя райисполкома, он покинул здание, хлопнул дверью так, что она могла там даже вылететь. Ответы ему не понравились.

2025 году в Беларуси прошла обязательная перерегистрация всех религиозных общин. В Поставском районе ее успешно прошли 22 таких объединения. И одно из них – тоже старообрядческое. То есть процедура отлажена и едина для всех. Но запрет и отсутствие регистрации мужчину не остановили. Михаил начал вести службы нелегально, созывая прихожан через мессенджеры.

Фомаида – одна из тех, кто посещал эти тайные богослужения. По ее словам, приход был скромным, не более пяти человек, в основном пожилые женщины. Фомаида Шпакова:

Напишут, что будем молиться, праздник какой-то, Пасха, Родительская неделя. Есть возможность – едем...

– То есть это обычные каноничные, которые должны были быть, молитвы? Без каких-то проповедей?

– Нет, никаких… Ничего он не говорил, молился просто по книге.

В старообрядчестве есть несколько течений. Михаил принадлежит к так называемым беспоповцам. У них нет строгой церковной иерархии и семинарий в привычном понимании. Достаточно благословения старшего духовного наставника, чтобы человек, знающий молитвы и обряды, получил право проводить богослужения.

Светлана Пономарева:

У него в Литве это благословение есть.

– Да, но это же в Литве, а он в Беларуси.

– Не думаю, что в каждой стране надо новое благословение получать... Надо, тем более конфликт с церковью у Михаила уже не первый. Похожая история ранее произошла, как ни странно, в Литве. Станислав Чимбург:

Судебные тяжбы были, он сам говорил. Есть определенные документы, где представители этой общины жаловались на то, что он препятствовал свободному прохождению в эту церковь, открывал и закрывал ее, когда хотел, пускал, кого хотел. Поэтому члены этой общины написали обращение в вышестоящую организацию Старообрядческой церкви Литвы о том, чтобы поддержали их в том, чтобы этого человека сместить с должности председателя этой общины старообрядцев.

Желание священника во что бы то ни стало диктовать свои порядки очевидно. Неясно только зачем. Ведь все прихожане, с которыми нам удалось пообщаться, в один голос твердят: никаких фиксированных сумм не требовал. Церковь, которую старообрядец считал родовой, преображал за свой счет – покрасил фасад, спилил старые деревья, вывез мусор, купил иконы. В планах была еще и замена крыши. Михаил Стреха: если у человека есть талант, он может проповедовать, используя социальные сети – подробности.