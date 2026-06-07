В Беларуси появилась еще одна традиция – показываем, как выглядит «Бацькава кашуля»

У каждого народа есть свои символы, которые бережно передаются из поколения в поколение: песни, семейные истории, вышитые узоры, старые фотографии. Все то, что помогает не забывать свои корни и чувствовать связь с теми, кто был до нас, напомнили в программе «Неделя» на СТВ.

На этой неделе в Беларуси появилась еще одна добрая традиция. Стартовал республиканский проект «Трэці – Бацькаў». Теперь семьи, в которых рождается третий ребенок, будут получать особый подарок от имени Президента – льняную «Бацькаву кашулю» с белорусским орнаментом, уложенную в деревянный куфар вместе с легендой о ее истории и значении. Партия «Белая Русь» дала старт общенациональному проекту «Трэці – Бацькаў».