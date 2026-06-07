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В Беларуси появилась еще одна традиция – показываем, как выглядит «Бацькава кашуля»

07 июня 2026 17:23
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У каждого народа есть свои символы, которые бережно передаются из поколения в поколение: песни, семейные истории, вышитые узоры, старые фотографии. Все то, что помогает не забывать свои корни и чувствовать связь с теми, кто был до нас, напомнили в программе «Неделя» на СТВ.

В Беларуси появилась еще одна традиция – показываем, как выглядит «Бацькава кашуля»-2
В Беларуси появилась еще одна традиция – показываем, как выглядит «Бацькава кашуля»-3

На этой неделе в Беларуси появилась еще одна добрая традиция. Стартовал республиканский проект «Трэці – Бацькаў». Теперь семьи, в которых рождается третий ребенок, будут получать особый подарок от имени Президента – льняную «Бацькаву кашулю» с белорусским орнаментом, уложенную в деревянный куфар вместе с легендой о ее истории и значении.

Партия «Белая Русь» дала старт общенациональному проекту «Трэці – Бацькаў».

В Беларуси появилась еще одна традиция – показываем, как выглядит «Бацькава кашуля»-5

По задумке авторов, со временем такой куфар должен стать настоящей семейной реликвией, которую будут хранить и передавать дальше как символ продолжения рода, уважения к своим корням и любви к родной земле.

Смотрите видео.

# Государственная политика # Рождаемость в Беларуси # Дети # Брак и семья # Многодетные семьи в Беларуси

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