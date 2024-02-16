Досрочное голосование начинается в Беларуси 20 февраля. Вот что нужно знать каждому избирателю

Первые избиратели придут на участки уже на следующей неделе. Те, у кого нет возможности выполнить гражданский долг в основной день голосования, смогут это сделать заранее. Когда начинается досрочное голосование, как будут работать комиссии в эти дни и какова международная практика? Рассказывали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Электоральная кампания – 2024 приближается к самому волнительному моменту! Первые избиратели придут на участки уже в ближайший вторник, 20 февраля, когда начнется досрочное голосование. Сколько дней оно продлится и в какие часы можно прийти на участок? Насколько такая форма голосования востребована среди белорусов? И как в других странах проводят голосование заранее? Это «Понятно про выборы» говорим открыто и гласно. То, что вы хотели узнать, обсудим. Досрочное голосование начнется во вторник, 20 февраля, и продлится по субботу, 24 февраля. То есть пять дней для тех, кто в силу каких-либо причин не может прийти на избирательный участок в основной день голосования. Изменился график комиссий. Во время досрочного голосования они будут работать с 12:00 до 19:00.

Иван Толкач, заместитель заведующего отделом правовой, аналитической и методической работы аппарата Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Если раньше голосовали с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00 – в период досрочного голосования, сейчас это время с 12:00 до 19:00 без перерыва. Это очень удобно как для комиссий, так и для избирателей, потому что в период с 14:00 до 16:00 комиссии нужно было заклеить прорези для опускания бюллетеней, поставить там свои подписи, сдать ящик под охрану. Потом, соответственно, уже ближе к 16:00 совершить все обратные действия, то есть установить ящик, подготовить его к этапу голосования. Это определенные технические трудности. Также время с 14:00 до 16:00 удобно для избирателя.

Досрочное голосование набирает популярность во всем мире. Многие страны уже используют этот формат в своей избирательной практике. Швеция начинает голосовать за 18 дней до основного дня. Финляндия за – 11, Канада – за 10. Литва, Латвия отводят 3 дня. Временные периоды разнятся от континента к континенту, как и формы проведения: от классической непосредственное голосование на избирательном участке до удаленки, к примеру, по почте. Эту форму голосования используют в 48-ми странах. Сроки разные. Швейцария и Австрия начинают голосовать за 35 дней до основного дня. Франция, Норвегия – за месяц. США: есть штаты – за 75 дней (к примеру, штат Монтана).

Анатолий Бояшов, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

В случае использования различных дистанционных технологий тайна голосования может быть поставлена под угрозу. Поэтому каждое государство применяет свои методы. Доходит до того, что, например, в Норвегии граждане бюллетень кладут в три конверта, чтобы отправить по почте и соблюсти тайну голосования. По оценкам экспертов, в Германии на последних выборах в Бундестаг более 30 % жителей голосовали досрочно, в Швейцарии по результатам электоральной кампании около 90 % граждан воспользовались возможностью сделать свой выбор заранее. А вот в Австралии проголосовать досрочно можно только в случае, если избиратель в основной день будет находиться на расстоянии более 8 километров от своего участка, не сможет покинуть рабочее место или имеет религиозные убеждения, которые помешают ему посетить участок. Также такая возможность предоставлена женщинам, которые основной день выборов проведут в роддоме. В Беларуси официального подтверждения причин невозможности избирателя прийти в день выборов на участок не требуется. Наличие в законодательстве механизма досрочного голосования – гарантия обеспечения ключевого принципа избирательного права – всеобщности участия в выборах.

Елена Григорович, начальник отдела правовой, аналитической и методической работы аппарата Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Практика прошедших избирательных кампаний показывает, что досрочное голосование в нашей стране достаточно востребовано: явка в период досрочного голосования составляет в среднем 40 %. Голосование досрочное – это международный стандарт, зафиксированный, например, в Конвенции о стандартах демократических выборов. И каждая страна сама определяет способы достижения и реализации этих стандартов. Но почему-то у некоторых это вызывает недовольство. Стратегия оппозиционных групп и Запада не менялась годами, повально ругают и даже называют недемократичными досрочное голосование, хотя возможность каждому белорусу проголосовать в любое удобное время и есть настоящая демократия.

Андрей Беляков, начальник Центра по работе с населением и избирательному процессу Академии управления при Президенте Республики Беларуси:

У наших оппонентов многие вопросы, которые реализуются в Республике Беларусь, вызывают возмущение. Видимо, это вызвано, с одной стороны, нежеланием сопоставлять нашу избирательную практику с мировой практикой; с другой стороны – это сознательное введение в заблуждение граждан. Таким образом, попытка говорить о том, что в Беларуси избирательное законодательство не соответствует неким демократическим принципам. Давайте вспомним принцип свободного голосования. В Беларуси голосование свободное, а во многих странах оно уже давно стало обязательным, а если ты не голосуешь – штраф. Многие демократические европейские страны сегодня штрафуют своих граждан за неучастие в голосовании, а некоторые страны за неоднократное нарушение этого требования могут посадить в тюрьму. Предположим, Турция. Когда мы говорим о том, что в Беларуси существуют некие традиции, в том числе принимаются новации, мы говорим о том, что в Беларуси очень рационально подходят к этим изменениям, учитывая как международный опыт, так и запросы избирателей.

Досрочное голосование не проводится в местах временного нахождения граждан, к примеру это больницы, санатории, дома отдыха. Эти участки будут работать только 25 февраля. В дни досрочного голосования в Минске откроет двери участок, где граждане нашей страны, проживающие за рубежом, смогут сделать свой выбор за кандидата в депутаты Палаты представителей. Соответственно, здесь ждут избирателей в основной день голосования. На участках уже все готово.

Алексей Герасимчик, председатель участковой комиссии участка для голосования № 512 Минска:

Уже установлены кабины для голосования, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Она немного шире, другой формы столик для удобства. Все необходимые информационные материалы размещены на стенде. Также уже установлен ящик для досрочного голосования. Установлено напоминание с нумерацией домов, адресов, чтобы людям было удобно ориентироваться. Участок готов к работе. Чтобы получить бюллетень, на участке для голосования необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Наряду с паспортом и ID-картой это может быть военный билет для военнослужащих срочной службы; водительское удостоверение; студенческий билет; пенсионное удостоверение; удостоверение инвалида при наличии фото; справки органа внутренних дел, подтверждающей личность гражданина.

Если избиратель включен в списки, он получит бланк для голосования. Если его фамилии нет, хотя на территории участка данный гражданин зарегистрирован, его дополнительно внесут в список избирателей. Кстати, уточнить данные можно самостоятельно, обратившись в участковую избирательную комиссию. Обратиться необходимо заранее и в том случае, если регистрация и место фактического проживания не совпадают. При этом в участковую избирательную комиссию, за которой закреплен дом, надо предоставить подтверждающий проживание на данной территории документ. Это может быть договор купли-продажи квартиры или аренды. Но сделать уточнения необходимо до основного дня голосования. Алексей Герасимчик:

Начало работать мобильное приложение, разработчиком которого является Центральная избирательная комиссия Республики Беларусь. Данное приложение разработано в помощь избирателям Республики Беларусь. Любой гражданин может ввести свои данные, уточнить место нахождения избирательного участка, куда он может прийти и проголосовать во время работы избирательной комиссии.