Самый масштабный белорусский карнавал! Какими были 2 дня Фестиваля культур в Гродно

На этой неделе Гродно – один из самых красивых и самобытных городов Беларуси – вновь стал столицей Фестиваля национальных культур, уже пятнадцатого по счету, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Диалог без громких заявлений и лозунгов уже 30 лет ведет Фестиваль национальных культур. Здесь разные языки звучат по-разному, а вот ценности остаются общими. Репортаж Галины Буро.

Масштабный белорусский карнавал. 43 национальности, более 800 участников в театрализованном шествии. Рядом русские и украинцы, армяне и азербайджанцы, евреи и палестинцы, все дружат и любят Беларусь, которая стала для них второй Родиной.

Фестиваль проходит в Гродно раз в два года. Образованный в 1996 году как региональный праздник, он за 30 лет набрал масштаб, получил статус республиканского и до сих пор не имеет аналогов в мире, поскольку мало кто из стран может похвастаться такой дружбой народов, которые проживают на одной территории, могут сохранять свой язык и культуру, и являются частью белорусского общества. Не раздельно, а вместе. В честь юбилейного XV Фестиваля национальных культур на церемонию открытия праздника прибыл Президент. Лукашенко о соседних народах: мы добрые, давайте не будем травить на них бешеных собак. Подробности здесь.

Сегодня в большой белорусской семье на равных условиях проживает более 150 национальностей. Они участвуют в культурной и политической жизни страны, прославляют Беларусь на внешнем контуре – глава государства отметил, что такая народная дипломатия дорогого стоит.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Национальным объединениям хочу сказать спасибо за те дипломатические инициативы. Беларусь поддерживает дружбу со многими странами, а вы помогаете нам. Вы настоящая народная дипломатия. То, что вы хорошо говорите о Беларуси, нам выгодно. Мы понимаем, что это не благотворительность. За каждым вашим словом стоят действия. Ваше слово дорого стоит. Это и есть народная дипломатия, спасибо вам за это.

География праздника расширяется: присоединились габонцы, гагаузы, удмурты, гвинейцы, йеменцы, турки, чехи и мальдивцы. Галина Буро, корреспондент:

Витаем! Салам алейкум! Нихао! Гамарджоба! Приветствия на разных языках звучат в Гродно. Исторический центр стал площадкой для большого 15-го юбилейного Фестиваля национальных культур. 43 национальности, 20 национальных подворий. Пойдемте со всеми знакомиться.

На подворьях – праздник праздников. Именно так в этот раз назвали фестиваль. Тематика площадок – брендовые мероприятия народов мира. И это уникальная возможность во время прогулки по центру Гродно побывать на 20 праздниках разных стран. А какое грузинское застолье без тоста! Первый – конечно, за Беларусь.