Относимся с пониманием, но считаем только до 5. За что могут депортировать иностранца из Беларуси?
Авторский проект Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ.
Алена Сырова, политический обозреватель СТВ:
По ощущению, степень нашей доброты некоторые гости хотят проверить. Паркуют машины абы где, чинят скандалы на политической почве, хулиганят. Так вот, мы к этому относимся с пониманием, но считаем только до пяти.
Иван Новиков, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:
Иностранцы, находящиеся на территории Республики Беларусь, наравне с гражданами нашей страны, не только пользуются правами и свободами, но и несут обязанности. В том числе знать и соблюдать Конституцию нашего государства, законы, уважать государственные символы и национальные традиции. За несоблюдение законодательства Республики Беларусь иностранцы могут привлекаться к ответственности, в том числе в отношении них может применяться депортация и высылка.
В частности, такие решения принимаются в отношении иностранцев, которые нарушают наше законодательство, систематически совершают административные правонарушения – по общему правилу, 5 и более нарушений в течение года, когда иностранец считается привлеченным к административной ответственности. Но в отдельных случаях иностранец может быть выдворен из нашей страны из-за однократного грубого нарушения законодательства. В частности, при управлении транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, грубом нарушении общественного порядка и иных действий, представляющих повышенную общественную опасность.
Иван Новиков:
Безусловно, выдворению из нашей страны подлежат иностранцы, осужденные за совершение преступлений. Такие решения принимаются после отбытия ими наказания на территории нашей страны. При принятии решения о депортации и высылке иностранцы включаются в список лиц, въезд которых на территорию нашей страны запрещен или нежелателен. Срок такого запрета для депортированных иностранцев составляет от 6 месяцев до 5 лет. В случае высылки этот срок максимально предусмотрен до 10 лет. В 2025 году более 3 000 иностранцев были депортированы за нарушение миграционного законодательства.
Более 1 500 иностранных граждан были высланы из нашей страны, в том числе в интересах общественного порядка, в частности за нарушение административных правонарушений, связанных с игнорированием правил дорожного движения, включая систематическое нарушение скоростного режима.
В Витебске осудили иностранца за организацию канала незаконной миграции.