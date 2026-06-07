Относимся с пониманием, но считаем только до 5. За что могут депортировать иностранца из Беларуси?

Алена Сырова, политический обозреватель СТВ: По ощущению, степень нашей доброты некоторые гости хотят проверить. Паркуют машины абы где, чинят скандалы на политической почве, хулиганят. Так вот, мы к этому относимся с пониманием, но считаем только до пяти.

Иван Новиков, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:

Иностранцы, находящиеся на территории Республики Беларусь, наравне с гражданами нашей страны, не только пользуются правами и свободами, но и несут обязанности. В том числе знать и соблюдать Конституцию нашего государства, законы, уважать государственные символы и национальные традиции. За несоблюдение законодательства Республики Беларусь иностранцы могут привлекаться к ответственности, в том числе в отношении них может применяться депортация и высылка.

В частности, такие решения принимаются в отношении иностранцев, которые нарушают наше законодательство, систематически совершают административные правонарушения – по общему правилу, 5 и более нарушений в течение года, когда иностранец считается привлеченным к административной ответственности. Но в отдельных случаях иностранец может быть выдворен из нашей страны из-за однократного грубого нарушения законодательства. В частности, при управлении транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, грубом нарушении общественного порядка и иных действий, представляющих повышенную общественную опасность.