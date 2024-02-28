ЦИК выпустил методические рекомендации по проведению выборов делегатов ВНС

Проведение еще одной важной общественно-политической кампании предстоит Беларуси. 1 марта ЦИК назначит выборы делегатов Всебелорусского народного собрания, установит нормы представительства делегатов ВНС от местных Советов депутатов и от структур гражданского общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 27 февраля 2022 года по итогам референдума ВНС обрело конституционный статус.

Высший представительный орган народовластия теперь уполномочен принимать важнейшие для страны решения – утверждать Военную доктрину и Концепцию нацбезопасности, вводить чрезвычайное или военное положение и ряд других. Кто может быть выдвинут делегатом ВНС и как должен проходить процесс выдвижения? Для того чтобы законодательные новеллы были максимально понятны, эксперты Центральной избирательной комиссии подготовили специальные методические пособия. Рекомендации утверждены в соответствии с требованиями Конституции и белорусского законодательства.

Иван Толкач, заместитель начальника отдела правовой, аналитической и методической работы аппарата ЦИК Беларуси:

Методические пособия Центральной комиссии, помимо разъяснения самой процедуры, как организовать процесс, также содержат и приложения. В приложении могут быть образцы документов, тех или иных форм бланков, анкет, заявлений, поэтому это пособие помогает как можно более быстро вникнуть в суть процесса, которым нужно заниматься. От того, как наши организаторы выборов, делегаты Всебелорусского народного собрания, быстро и правильно вникнут в суть процесса, зависит и ход голосования.

В методических материалах определены требования к кандидатам в делегаты ВНС. Баллотироваться могут граждане Республики Беларусь, достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории страны, те, у кого отсутствует судимость, а также иностранного гражданства. Есть и другие требования. Необходимо учитывать, что одно и то же лицо не может быть кандидатом в делегаты ВНС от гражданского общества и от местных Советов депутатов. Один кандидат от одного субъекта. К слову, уже пять общественных организаций – Белорусский союз женщин, БРСМ, Федерация профсоюзов и Ветеранская организация – изъявили свое желание участвовать в выборах делегатов ВНС.

Андрей Басак, заместитель председателя Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Республиканское общественное объединение «Белая Русь» активно включилось работу по подготовке к выдвижению кандидатов в депутаты Всебелорусского народного собрания. Эта работа будет иметь очень важное значение, потому что от качества кандидатов, от того, каких людей мы подберем, будет зависеть в том числе работа ВНС.