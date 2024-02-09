Как формируются списки избирателей? В Беларуси проходит предвыборная агитация

Кто имеет право на участие в голосовании? Что делать, если вас не оказалось в списках избирателей или нет возможности проголосовать по месту регистрации? А также какие документы нужно предъявить комиссии, чтобы получить бюллетень? Ответы на эти вопросы в нашей постоянной рубрике «Понятно про выборы» в программе Новости «24 часа» на СТВ. 25 февраля впервые пройдет единый день голосования. Идет самый активный этап избирательной кампании – предвыборная агитация. Участковые комиссии уже уточняют данные избирателей. Как формируются списки избирателей и можно ли проголосовать не по месту жительства? Это «Понятно про выборы». Говорим открыто и гласно. То, что вы хотели узнать, обсудим. Итак, как формируют списки избирателей? Изначально исполкомы и местные администрации ведут учет избирателей на основании данных Регистра населения. Затем эту информацию передают участковым избирательным комиссиям. И уже их задача сверить данные. После уточнения рассылают те самые приглашения на выборы.

Инесса Карпина, председатель участковой избирательной комиссии участка для голосования № 68 Гомеля:

На нашем участке обычно более 2,5 тысячи избирателей. Они возраста разного. Это и учащиеся колледжа, который находится поблизости с нами, общежитие находится на нашей территории. И это старая часть города Гомеля. Каждый избиратель имеет право проверить себя в списках. Для этого он должен прийти на участок с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, и убедиться, что он действительно в этих списках есть. Участковые комиссии в списки избирателей включают белорусов, достигших ко дню выборов совершеннолетия. Исключение – лица, находящиеся в местах лишения свободы, а также лица, признанные недееспособными по решению суда.

За представителей местных Советов депутатов могут проголосовать и граждане России, постоянно проживающие в нашей стране. Проголосовать могут и те, кому 18 лет исполнится непосредственно 25 февраля – в единый день голосования.

Где можно проголосовать? По месту регистрации на конкретном избирательном участке, который сформирован на данной территории. Но ситуации бывают разные. Вариант: регистрация в Бресте, а адрес фактического проживания – Минск. В таком случае можно проголосовать по месту фактического нахождения. Подавать документы необходимо до основного дня голосования.

Иван Толкач, заместитель заведующего отделом правовой, аналитической и методической работы аппарата Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Предъявить нужно паспорт либо идентификационную карту, а также документ, который подтверждает проживание человека на той или иной территории: это может быть договор аренды жилого помещения, это могут быть документы, подтверждающие собственность на то или иное жилое помещение. Это могут быть командировочное удостоверение, справка из гостиницы и так далее. Главное, чтобы было фактическое подтверждение. Порог явки по выборам в Палату представителей отменен. На выборах депутатов местных Советов он и раньше не устанавливался. Но! Прийти на избирательный участок и проголосовать – это гражданский долг, и от выбора каждого зависит многое. Выбираем народных избранников – тех, кто ближе всего к людям – депутатов парламента и местных Советов. Это совершенствование законов. А от решения сельских, районных, областных Советов зависит во многом развитие экономики и населенных пунктов. Предстоит избрать свыше 12,5 тысячи депутатов.

25 февраля – это воскресенье. А если на это время уже есть планы, предусмотрено досрочное голосование. Штрафов за неучастие в выборах в Беларуси нет. У нас сохраняется принцип свободного волеизъявления. В то время как для многих стран это реальность. Бельгия использует санкции за неучастие в выборах более века. Первая неявка без уважительной причины карается штрафом в 50 евро. В случае повторного нарушения – 125 евро. После четвертого «прогула» гражданин лишается избирательных прав на 10 лет и возможности получить должность на госслужбе.

Андрей Беляков, начальник Центра по работе с населением и избирательному процессу Академии управления при Президенте Беларуси:

Примеров очень много, когда разные страны, нарушая принцип в том числе свободного волеизъявления, вводят штрафы за неучастие в выборах. Аргентина – с 1912-го, в Австралии обязательное голосование с 1924 года. В ряде государств, в том числе в Греции, Турции, введены штрафы и тюремные заключения за неоднократное нарушение требований избирательного законодательства. Кипр, Сингапур… Если вы несколько раз не участвовали, вас могут лишить права занимать любую государственную должность. Для Беларуси это звучит инновационно. Хотя это многие страны, которые учат нас, как правильно развиваться с точки зрения неких демократических прав и свобод. Поэтому когда мы рассуждаем о подобных вещах, мы должны говорить о том, что Беларусь ничего не изобретает, у нас избирательное право увязано с мировыми стандартами, международным правом. Более того, мы стараемся идти в первую очередь в тренде интересов самих граждан. Мы слышим и слушаем наших граждан, и те новации, которые вносятся, в том числе с учетом пожеланий наших избирателей. Непосредственно на участке избиратели получают бюллетени на основании списка, предъявляя участковой комиссии паспорт, ID-карту, студенческий билет, пенсионное или водительское удостоверение, военный билет, удостоверение инвалида, справку органов внутренних дел, подтверждающую личность. Граждане России – вид на жительство. Получить бюллетень и проголосовать по биометрическому паспорту во время единого дня голосования нельзя: в таком виде документов не указано отчество.