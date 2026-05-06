Новости по тегу #Иван Павлов

Чувство невесомости, колоссальные перегрузки, падение в бездну. Чтобы максимально реалистично восстановить события того рокового дня, каждый маневр, каждый кадр в кабине – все оттачивали до деталей.
Работа над сценарием и образами велась с особой деликатностью. Каждую деталь – от пуговицы кителя до интонации реплик – утверждали не режиссеры и сценаристы, а родители и близкие героев.
30 апреля в прокат выходит фильм, который уже называют главной кинопремьерой весны. Картина «Одно на двоих» от киностудии «Беларусьфильм» – история реального подвига, который потряс страну.
«В сантехнике понимает только сантехник. Но в режиссуре – все».
«Мы очень хотим сделать этот фильм к пятилетию подвига – к 19 мая следующего года».
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