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Новости по тегу #Иван Павлов

Часами консультировались с профессиональными летчиками – как снимали фильм «Одно на двоих»
06 мая 2026 12:50

Часами консультировались с профессиональными летчиками – как снимали фильм «Одно на двоих»

В Беларуси состоялась премьера фильма «Одно на двоих»
30 апреля 2026 17:55

В Беларуси состоялась премьера фильма «Одно на двоих»

Главная кинопремьера весны! Режиссер Иван Павлов рассказал, как создавался фильм «Одно на двоих»
29 апреля 2026 08:55

Главная кинопремьера весны! Режиссер Иван Павлов рассказал, как создавался фильм «Одно на двоих»

В чем разница между сантехниками и режиссерами? Иван Павлов ответил
15 апреля 2026 18:17

В чем разница между сантехниками и режиссерами? Иван Павлов ответил

«Этот фильм самый сложный» – кинорежиссёр о съёмках ленты про подвиг Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко
06 августа 2025 08:18

«Этот фильм самый сложный» – кинорежиссёр о съёмках ленты про подвиг Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко

Премьера фильма «Время вернуться» состоялась в Минске
02 мая 2024 18:39

Премьера фильма «Время вернуться» состоялась в Минске

Как проходили съёмки белорусской картины «Время вернуться»? Узнали, что осталось за кадром
02 мая 2024 14:17

Как проходили съёмки белорусской картины «Время вернуться»? Узнали, что осталось за кадром

2 мая в кинотеатрах покажут ленту «Время вернуться» от «Беларусьфильма»
16 апреля 2024 11:17

2 мая в кинотеатрах покажут ленту «Время вернуться» от «Беларусьфильма»

Как белорусы создают легендарные картины о войне? Узнали на «Беларусьфильме»
09 мая 2023 11:37

Как белорусы создают легендарные картины о войне? Узнали на «Беларусьфильме»

«Это не столько место действия, сколько атмосфера, настроение». Киновед о том, как город становится героем фильма
09 марта 2022 09:54

«Это не столько место действия, сколько атмосфера, настроение». Киновед о том, как город становится героем фильма

«Разрешение у всего дома спрашивать». С какими проблемами сталкиваются режиссёры, когда снимают кино в городе?
07 марта 2022 17:44

«Разрешение у всего дома спрашивать». С какими проблемами сталкиваются режиссёры, когда снимают кино в городе?

«Я видел девушек, которые выходили из вокзала, и у них аж ноги прогибались». Как в Минске снимали киносцену с Киркоровым?
07 марта 2022 16:08

«Я видел девушек, которые выходили из вокзала, и у них аж ноги прогибались». Как в Минске снимали киносцену с Киркоровым?