2 мая в кинотеатрах покажут ленту «Время вернуться» от «Беларусьфильма»

Общенациональная премьера фильма «Время вернуться» киностудии «Беларусьфильм» состоится 2 мая. Кинокартина посвящена 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она повествует об уникальной операции белорусских партизан, нашедших путь в тыл врага через непроходимое болото. Благодаря сведениям разведки была построена дорога, давшая важное тактическое преимущество в ходе операции «Багратион». Работа съемочной группы стартовала 23 июня 2023-го. Именно в этот день в 1944-м и началась одна из крупнейших наступательных операций Красной армии. Вспомнить исторические события и людей, приближавших Победу – основа, заложенная в кинометры военно-исторической драмы. В ленте снимались белорусские и российские актеры. В ходе творческого процесса велась активная работа и с историками. Используется документальная хроника. Но несмотря на то, что фильм основан на реальных событиях, художественный вымысел имеет место быть.

Иван Павлов, режиссер:

Нам все помогло: погода, ребята-каскадеры, актеры прекрасно все делали, ни у кого не было каких-то проблем по занятости или по болезни. Все прекрасно все сделали! И МВД помогли нам с актерами массовых сцен в конце, потому что набрать 100 человек сейчас сложновато просто так, мужчин такого возраста. Они нам помогли. И монтаж произошел быстро и уверенно, потому что мы знали, что мы хотели.