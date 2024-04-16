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2 мая в кинотеатрах покажут ленту «Время вернуться» от «Беларусьфильма»

16 апреля 2024 11:17
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Общенациональная премьера фильма «Время вернуться» киностудии «Беларусьфильм» состоится 2 мая. Кинокартина посвящена 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2 мая в кинотеатрах покажут ленту «Время вернуться» от «Беларусьфильма»-1

Она повествует об уникальной операции белорусских партизан, нашедших путь в тыл врага через непроходимое болото. Благодаря сведениям разведки была построена дорога, давшая важное тактическое преимущество в ходе операции «Багратион». Работа съемочной группы стартовала 23 июня 2023-го. Именно в этот день в 1944-м и началась одна из крупнейших наступательных операций Красной армии. Вспомнить исторические события и людей, приближавших Победу – основа, заложенная в кинометры военно-исторической драмы. В ленте снимались белорусские и российские актеры. В ходе творческого процесса велась активная работа и с историками. Используется документальная хроника. Но несмотря на то, что фильм основан на реальных событиях, художественный вымысел имеет место быть.

2 мая в кинотеатрах покажут ленту «Время вернуться» от «Беларусьфильма»-4

Иван Павлов, режиссер:
Нам все помогло: погода, ребята-каскадеры, актеры прекрасно все делали, ни у кого не было каких-то проблем по занятости или по болезни. Все прекрасно все сделали! И МВД помогли нам с актерами массовых сцен в конце, потому что набрать 100 человек сейчас сложновато просто так, мужчин такого возраста. Они нам помогли. И монтаж произошел быстро и уверенно, потому что мы знали, что мы хотели.

2 мая в кинотеатрах покажут ленту «Время вернуться» от «Беларусьфильма»-7

Как отмечалось на предпремьерном показе, в Год качества Беларусь входит с качественным кинопродуктом. Лента еще раз напомнит современникам об исторических событиях и вкладе белорусских партизан в приближение победного мая 1945-го.

# Беларусьфильм # общество # Иван Павлов

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